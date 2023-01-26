Слышал голоса в голове: молодой челябинец расправился с домработницей по указанию «древних духов»

Молодой человек накинулся на свою жертву буквально с порога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой челябинец расправился с 55-летней домработницей, которая помогала по хозяйству его семье. На тяжкое преступление его толкнули… «голоса древних духов».

Все произошло в феврале 2019 года. К тому моменту женщина работала у его деда. Они познакомились в садах, где она жила. Глава семейства приметил, что женщина хоть и выпивает, но чистоплотная и исполнительная.

Видя, что она готова вернуться на путь истинный, решил помочь. Да и требовалось подспорье в домашних делах. Семья в меру состоятельная — могла себе позволить. Взамен он снабжал ее продуктами. А много ли надо? Тем более, из-за образа жизни и судимости за тяжкое преступление найти работу было сложно.

Зимой в садах начались проблемы с электричеством. Тогда глава семейства предложил соседке пожить в его пустующей квартире на улице Молодогвардейцев. Там же, в другой комнате поселил еще одного работника, который был у него водителем и также остался без света в садовом домике.

Все было хорошо, пока однажды женщину не нашли в квартире с ножевыми ранениями. И как будто беда не приходит одна: на следующий день внук совсем слетел с катушек — пришлось прибегать к помощи санитаров и поместить его в психушку.

Кто мог убить женщину? По началу два случая не связывались. Парень уже страдал расстройствами. Даже доучиться толком не смог. Кроме того, с женщиной он практически не пересекался, потому что жил отдельно.

Расследование затягивалось. Делали экспертизы, снимали отпечатки пальцев, опрашивали соседей. Один из них сказал, что в тот день столкнулся с внуком хозяина в подъезде.

Как рассказал КП-Челябинск и. о. заместителя прокурора Калининского района Антон Лутовинов, установить причастность молодого человека удалось лишь осенью 2022 года.

Оказалось, что в тот вечер молодой человек заявился домой к женщине и буквально с порога нанес два смертельных удара ножом в грудь.

ГОЛОСА БОЛЬШЕ НЕ КОМАНДУЮТ

— Согласно показаниям, он раскаивается в содеянном. Личной неприязни к потерпевшей не испытывал, слышал голоса «древних духов», которые указали ему на необходимость совершения убийства, — сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева. — Голоса звучали в его голове постоянно, причиняя ему боль, в связи с чем, он не мог контролировать свое поведение.

Челябинца признали невменяемым. Прокуратура Калининского района утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера. 27-летнего мужчину намерены отправить на принудительное лечение. Уголовное дело направлено в суд.

Сам молодой человек остается в больнице и, судя по всему, не против лечения. Говорит, оно идет на пользу — голоса в голове больше не командуют им.

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