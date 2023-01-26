У малыша из Кургана впервые в России выявили редкое заболевание при помощи неонатального скрининга

Редкое заболевание выявили в первые дни после рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 января в одном из роддомов Кургана родилась девочка со спинальной мышечной атрофией. Врачи вовремя узнали диагноз и назначили лечение малышки благодаря расширенному неонатальному скринингу. С 1 января этого года всех новорожденных в России проверяют на 40 редких заболеваний.

В первые 24 часа жизни малышки провели исследование, по результатам которого ее включили в группу риска по СМА. Подтвердили диагноз в московском медико-генетическом центре.

Специалисты из федеральных центров провели телемедицинские консультации и помогли коллегам из Кургана выбрать тактику лечения.

− Медицинские документы и решение врачебной комиссии переданы в фонд «Круг добра» для обеспечения ребенка необходимыми дорогостоящими лекарственными препаратами, − сообщили в пресс-службе минздрава России.

Для неонатального скрининга взяли кровь у 42 тысяч малышей со всей России. Других случаев редких заболеваний пока выявлено не было.

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