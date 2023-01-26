Худела, а живот не уходил: челябинка жила с опухолью весом 20 кг

Теперь Ольга постройнела. Фото: Юлия Боровикова.

У жительницы Челябинска Ольги давно был большой живот. Женщина списывала это на полноту и не обращала внимание. Но когда стало тяжело застегивать сапоги и наклоняться, решила – пора худеть! Однако, живот не уходил:

− Тогда я стала проходить обследования, делать УЗИ. Проверилась у онколога, чтобы исключить онкологическое заболевание, − вспоминает Ольга.

Болезненных проявлений не было. Свой диагноз она узнала только после МРТ – огромная миома матки. Доброкачественная опухоль угрожала жизни Ольги.

− Опухоль не только снижала качество жизни, но и представляла угрозу для женщины, поскольку приводила к сдавлению соседних органов и соматическим осложнениям, которые пациентка перенесла еще до этого, − рассказала акушер-гинеколог Надежда Поддубная.

Огромная опухоль, как правило, очень быстро растет и может превратиться в злокачественную – онкологию. В июне 2022 года Ольга начала проводить обследования, а в январе этого года уже провели операцию.

Женщину спасала целая команда врачей: два акушера-гинеколога, хирург и уролог. Операция уникальная: нужно было отделить от тканей, к которым опухоль успела прирасти. Да и размер немаленький – 20 кг!

− Во время операции была мужская работа: по весу это как бутыль для кулера устанавливать. Мы с доктором по очереди ее держали: сначала один, потом с другой стороны – второй, − рассказал о необходимости сильного пола на операции хирург Вадим Плаксин.

Ольга не думала, что все настолько серьезно. Надеялась, что опухоль весит килограмм пять, а оказалось 19 800!

Из-за опухоли у Ольги развился тромбоз – закупорились сосуды нижних конечностей. Три года назад одна из ног начала болеть, опухала, а ходить было неудобно. Тогда врачи проблему решили, а с первоисточником удалось разобраться только сейчас.

Теперь Ольга не ходит, а словно порхает и уже рвется на улицу:

− Теперь у меня этого огромного живота нет, я очень счастлива и довольна. В своем понимании я теперь вообще стройняшка!

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