Из сердца челябинской пенсионерки удалили опухоль размером с абрикос

Операция длилась более пяти часов. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

У пенсионерки из Челябинска случайно нашли большую опухоль в сердце. Хирурги шутя сравнивают ее с абрикосом, но радуются, что нашли ее вовремя, пока дело не дошло до инсульта.

Сердце раньше не замечала, оно не беспокоило, вспоминает Светлана Трапезникова. Так и прожила 67 лет, не зная о проблемах с самым важным органом. Но все изменилось в декабре прошлого года. Когда поднялась температура, Светлана лечилась домашними средствами. Лучше не становилось: пропал аппетит, появились тяжесть в ногах, слабость и одышка.

А однажды вечером даже не смогла сделать пару шагов. Родные вызвали скорую помощь. Во второй городской больнице Челябинска провели исследования и случайно обнаружили опухоль в сердце.

Теперь Светлана чувствует себя отлично. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

− Миксома – доброкачественное новообразование сердца. Чаще всего они располагаются в левом предсердии и прикрепляются к межпредсердной перегородке. Удалять такие опухоли нужно как можно раньше, − сообщил заведующий кардиохирургическим отделением №2 Владислав Аминов.

В любой момент у пациентки мог оторваться тромб, закупорить сосуды. А все это может привести даже к инсульту. Опухоль выросла большой − 3,5 на 5,5 см. Это сильно ослабило и истощило пенсионерку.

Операцию проводили в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Пять часов специалисты работали на открытом сердце. И наконец-то извлекли «абрикос». Убрали и саму площадку прикрепления, чтобы не было рецидива.

Светлана чувствует себя отлично и мечтает поскорее отправиться домой. Пока лечилась, на свет появились долгожданные внуки.

− Меня привезли тростиночку-былиночку недвижимую. И какая я теперь! Так хорошо себя чувствую, – делится Светлана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Челябинские кардиохирурги провели операцию на работающем сердце через маленький разрез (подробнее)

Женщину остудили и снова вернули к жизни во время операции на сердце (подробнее)

Как уберечь свое сердце от последствий ковида (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru