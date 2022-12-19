С этим протезом можно ходить в горы и кататься на велосипеде: челябинцу вручили «умную» коленку

Юрий получил новый протез только сегодня. Фото: Дарья МАРКОВА

Юрий Антонов ездит за рулем, создает интерактивные игры и воспитывает вместе с женой ребенка. Что необычного? Вместо одной ноги у мужчины протез.

Из-за царапины пришлось ампутировать ногу

Почувствовал что-то неладное Юрий девять лет назад. Поднялась высокая температура, рассудок помутнился. Врачи подозревали, что через царапину на ноге мужчина подцепил в озере инфекцию.

− Я тот период помню плохо. Три дня в реанимации пролежал. А потом врачи пришли к выводу, что ее уже не спасти. Пришлось ампутировать. Банальная история, − рассказал КП-Челябинск Юрий Антонов.

Времени унывать у мужчины не было. Поэтому почти сразу получил свой первый – учебный – протез и стал привыкать к нему. Мужчина говорит, культя привыкла быстро, скоро уже начал ходить.

Через год получил новый протез. Но он был не очень устойчивым, по ступеням можно было спускаться только боком. И главное, нога в нем быстро уставала и болела. А ведь Юрий не сидит на месте – проектирует интерактивное оборудование для детей, много двигается.

С этим протезом можно будет не только быстро ходить, а даже кататься на велосипеде. Фото: Дарья МАРКОВА

Отсутствие одной ноги не мешает мужчине водить машину и быть чудесным отцом. Правда, со старым протезом не всегда мог угнаться за своим ребенком.

− По сравнению с предыдущими этот – небо и земля. Я даже могу стоять на одной ноге. Здесь устойчивость стабильная. Плюс он быстрее намного. На том мне приходилось ждать, пока он меня догонит. Первое впечатление: качество лучше в два-три раза, − рассказал Юрий.

Мы встретились с Юрием в первый день, когда он получил новый протез. Полдня он «пробегал» на нем: спускался и поднимался по лестнице, ходил по коридорам и специальной дорожке. И самое удивительное, что даже не устал. В месте прикрепления к ноге есть дополнительный слой, поэтому и физически протез удобен.

Можно кататься на велосипеде и ходить в горы

− Молодой, старый, толстый или худой человек хочет ходить. А чем лучше протез, тем легче это делать, − объяснил Юрий Антонов.

А этот смело можно назвать лучшим! Государство выдало Юрию высокотехнологичный протез бедра с микропроцессорным управлением. Удивительно, что изготовили его в Челябинске.

− Есть мнение, что такую помощь могут оказать только где-то за рубежом. Но мы в Челябинске изготавливаем такие протезы. Они соответствуют всем требованиям мировых стандартов на самом высоком уровне. И это не единичный пример, − рассказал КП-Челябинск управляющий челябинским филиалом московского протезно-ортопедического предприятия Евгений Карабанов.

Протез с умной коленкой подстраивается под вторую ногу. Фото: Дарья МАРКОВА

Стоит такой высокотехнологичный протез более трех миллионов рублей. Для обычного человека это дорого. Но средства реабилитации по рекомендации врача покупает фонд социального страхования.

− У этого протеза плавный ход. Умная коленка подстраивается под темп ходьбы, имитирует движение сохранившейся конечности. Даже не всегда заметно, что человек идет на протезе. Можно кататься на велосипедах, сноубордах, подниматься в горы, ходить спортзал, − рассказали в пресс-службе ФСС.

Этот протез у Юрия, как минимум, на два года. Через это время его осмотрят, если что, подчинят или заменят. Специалисты говорят, что более технологичный обычному человеку и не нужен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Управляются силой мысли: врачи из Челябинска подарят детям ДНР и ЛНР современные киберпротезы рук

«Берегите кости смолоду»: челябинские врачи поставили на ноги молодых пациентов с застарелыми травмами

Однажды проснулась слепой: как незрячая челябинка научилась одна ездить по городу и печь пироги

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru