Что изменится в Челябинской области с 1 февраля 2023: маткапитал, авиарейсы, билеты на электрички

Федеральные и региональные выплаты на детей стали больше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основные изменения законов вступили в силу с начала года. Но с 1 февраля 2023 года нас тоже ждут нововведения. Например, повысится материнский капитал, появятся новые авиарейсы из Челябинска и изменятся цены на билеты в электричках.

Индексация материнского капитала

По всей России с февраля увеличится маткапитал. Его проиндексируют на уровень фактической инфляции, а это 11,9%.

Теперь девушки, родившие первого малыша, получат 586 946 рублей 72 копейки, а за второго - 188 681 рубль и 53 копейки. При этом если до этого семья маткапитал не оформляла, то за второго ребенка положена суммарная выплата – 775 628 рублей 25 копеек.

Кроме того, в Челябинской области проиндексировали областной маткапитал. Это дополнение к федеральной выплате, которое в регионе выдают за рождение третьего и следующих детей. Его можно потратить на медицину, подключение газа, адаптацию деток-инвалидов. Он составляет 123 302 рубля.

А еще увеличится единовременное пособие при рождении ребенка: федеральное составит 22 903 рубля 3 копейки, региональное – 6 360 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за младенцем по всей России теперь 7 925 рублей 71 копейка.

Билеты в электричках станут дороже

С 1 февраля в Челябинской области билеты в пригородных поездах станут дороже. Министерство тарифного регулирования изменило цены для электричек Свердловской и Башкортостанской пригородных компаний с 2 рублей 91 копейки до 3 рублей 10 копеек.

Как теперь стоят билеты:

Челябинск – Верхний Уфалей: 440 рублей (было 413)

Челябинск – Миасс: 297 рублей (было 279)

Челябинск – Златоуст: 496 рублей (было 465)

Челябинск – Еманжелинск: 130 рублей (было 122)

Челябинск – Екатеринбург на «Орлане»: 653 рубля (было 622)

Кроме того, с 1 января подорожал проезд в скоростных электричках «Ласточка».

Более жесткая борьба с браконьерами

Охотничьи инспекторы будут пристальнее следить за выполнением закона об охоте. С 3 февраля они начнут чаще выходить в рейды, чтобы искать нарушения. Плюс, инспекторов наделили особым правом: для задержания они могут применять силу и оружие, если браконьеры будут сопротивляться.

Для Челябинской области, богатой животными и птицами – в том числе краснокнижными, это нововведение может стать спасением от нарушителей.

Жилье для очередников

Госдума изменила порядок выдачи жилья в регионах. С 4 февраля 2023 года местные власти могут передавать квартиры, которые предназначались бывшим военным, но больше им не нужные, для других категорий. В числе очередников:

- ветераны боевых действий;

- инвалиды;

- и семьи с детьми-инвалидами.

Самолеты Челябинск – Астана

С 13 февраля Челябинск и столицу Казахстана свяжет прямой авиарейс. Перевозчик - Qazaq Air. Самолеты до Астаны и обратно будут летать трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

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