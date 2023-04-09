Сэкономил 5 тысяч рублей: сделал гигиену зубов в бесплатной стоматологии, и вот чем это обернулось

Жмурился и дергался от болезненной процедуры, а после – остался без пломбы Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Бесплатная гигиена зубов – ну право звучит как сказка. За эту процедуру в клиниках сейчас возьмут 4-5 тысяч рублей. Однако система ОМС позволяет жителям Челябинской области сделать улыбку чище, не заплатив ни копейки. Правда, с оговорками.

Что это за бесплатная чистка, где ее проводят и каков эффект – журналист КП-Челябинск отдал зубы под эксперимент. И для его честности пришел под видом обычного пациента.

«МЕХАНИЧЕСКИЙ» ПРОЗВУЧАЛО УСТРАШАЮЩЕ

Признаться, профессиональную гигиену делал давненько. Уже просилось. Но с такими ценами потом придется положить зубы на полку. А тут новость – в Челябинске открылось отделение бесплатной стоматологии. Выглядит привлекательно: современный ремонт, новое оборудование. Да еще и принимают по полису ОМС. Причем не только жителей района.

– Авось удастся сэкономить! – промелькнуло в голове.

Знал, что полис это плюс-минус позволяет. Решил выяснить точно. Звоню в свою страховую. Представитель сообщает:

– По полису предусмотрена гигиена зубов механическим способом, когда счищает сам стоматолог без наложения всякой пасты. Это установлено территориальной программой Челябинской области, от страховой не зависит.

«Механический» прозвучало устрашающе. Интернет-поиск добавил опасений. Мол, это чистка металлическим крючком, вручную! Энтузиазм поубавился. Но эксперимент продолжать надо. Записываюсь на прием в ту самую новую стоматологию. Дальше ждал сюрприз. И не один.

Поликлинику с новой стоматологией в сети хвалят

Трубку взяли тут же. Администратор Анастасия сказала, что ближайшая дата через две недели. И это будет осмотр. Соглашаюсь. Диктую ФИО, дату рождения.

– Впервые у нас?

– Да, даже не прикреплен. Из другого района…(зажмурился в ожидании отказа)

– Тогда за 10 минут до приема подойдите в регистратуру, заведем карточку. Возьмите паспорт, полис и СНИЛС.

Стало быть, не врут – и правда, не отказали. Все вежливо, доброжелательно. Как в платной клинике. Даже взяли телефон, чтобы в случае чего сообщить по изменениям. Поинтересовался, удастся ли сразу пройти чистку, и какой она будет. Ответили, что это знает только врач. И к удивлению, сразу с ним соединили.

– Вас записали на лечебное время. Сделаем гигиену сразу, если будут показания.

– Да пора уже. Слышал про крючки. Ими ковырять будете?

– По ОМС у нас ультразвук. Орудий пыток тут нет (смеемся оба).

Выдохнул. И сделал напоминание в календаре о предстоящем походе.

КРОВЬ, БОЛЬ И ПЛОМБА ДОЛОЙ

Через две недели был на месте. В гардеробе выдали веселые розовые бахилы.

С порога стоматология встречает приятным отношением Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В регистратуре быстро завели карточку. Сказали, что даже с области люди едут. И не мало. Общались вежливо. Распечатали талон.

В регистратуре работали два окна и справлялись: вереницы из пациентов не наблюдалось Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Очередей тоже не увидел. Как и у кабинета зубного. Постучался, обозначился. Вскоре пригласили.

Кабинет оказался аккурат у туалета. Драк и выяснений, кто следующий, под дверями не было. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Заполнил анкету, где спрашивали о разных болячках. Окинул взглядом кабинет. Чисто, ухожено. Оборудование блестит. Обстановка внушила доверие.

Заполнял анкету и разглядывал стоматологическое кресло, в котором вскоре оказался Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Пригласили в кресло. Врач начала осмотр. Ковырнула инструментом налет.

– Зубного камня нет. Просто мягкая пигментация от пищи. Плоховато зубы чистите, – делает замечание стоматолог.

– Чаем да кофе злоупотребляю. Чищу тщательно, – объясняю я.

Врач, видимо усомнилась. В ее руках появляется зубная щетка и челюсть (макет, само собой). Начинается наглядный ликбез: 20-30 выметающих движений на каждую сторону зуба, 4,5 минуты на всю процедуру. Следующая рекомендация стала открытием – рот после чистки водой полоскать нельзя. Только снять налет с языка и сплюнуть. Иначе полезные компоненты зубной пасты смоются и не подействуют, подчеркнул стоматолог. Такой заботливый подход к пациентам обрадовал.

– Случай у вас не запущенный. Лучше сделать более мягкую чистку по типу Air-Flow (смесью сжатого воздуха и воды с абразивными частицами. – Прим. ред.). По ОМС ее не проводят, – объясняет доктор.

– Да рискну, раз пришел.

– Больновато может быть. Хоть ультразвук, воздействие все равно механическое.

– Не пугает, – отвечаю, а сам начинаю сомневаться.

Кошусь в сторону – второй сотрудник в халате уже тянет провода. Достает аппарат. Интересуюсь, что за зверь.

– Ультразвуковой скалер DET, если это вам о чем-то скажет.

– Не самый уж плохой?

– Нормальный. Мы государственное учреждение. Что закупили, то и используем. По ОМС также приходят люди. Вы не первый.

В итоге на процедуру даю добро. Пасовать на полпути не по-комсомольски. На шею кладут салфетку, в рот – трубку для отвода жидкости. Зажужжал скалер. Будто бормашина. И началось…

Ощущения и впрямь похожие. По зубам шла вибрация. Временами запах шлифованной кости, как при подготовке перед пломбой. Частенько морщился. Разок-другой даже дернулся – простреливало. Доставалось и деснам. Сплевываю – там кровь. Ну, зато с кровными не расстался, подумал с самоиронией. И ведь предупреждали…

Насадки менялись, наносились какие-то средства. Потом смывались. И так несколько раз. Вдруг аппарат забарахлил. С третей попытки ожил. В перерывах успел разглядеть в окно трещины на соседней серой многоэтажке. Видимо, от стресса обострилось зрение. Наконец, скалер стих. На все про все ушло минут 15-20.

Селфи на память сразу после процедуры – брызги все-таки дотянулись до водолазки Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Соскакиваю с кресла. Глаза на лбу.

– Говорила же, больно будет, – сочувствует врач.

Попросили расписаться. Мол, претензий не имею. Дали рекомендации: в первые дни забыть про горячее и кислое, купить пасту для чувствительных зубов и новую щетку. Объясняли все обстоятельно. Никуда не торопили. Поблагодарил врачей, и быстрей на выход.

Холодный воздух сразу прошиб передние зубы. Щипало небо и десны. Они кровоточили еще несколько раз во время домашних чисток. Спустя три дня горячая и холодная пища все также приносила дискомфорт. Что уж говорить про первый обед сразу после процедуры.

Что касается эффекта: налет местами остался. Зато убежала одна пломба.

– Не было печали… Это ж опять идти к стоматологу и восстанавливать, – вздыхаю, подводя итоги эксперимента у зеркала.

УЛЬТРАЗВУК – ГРУБИЯН: НА ЭМАЛИ ОСТАВИЛ ШЕРШАВЫЙ ИЗЪЯН

Лишиться пломбы или коронки после ультразвука – это не что-то из ряда вон выходящее. Вибрация может их расцементировать. Особенно если они уже старые и некачественные, комментирует последствия моего похода в зубной кабинет главврач клиники «ICLife», стоматолог Оксана Цаплина:

– Болевые ощущения во время процедуры могут объяснятся природной чувствительностью зубов, их заболеваниями, когда оголяется шейка. В таких случаях делают обезболивание. Надо понимать, что отложения раскалываются за счет высокочастотных колебаний. Насадка касается поверхности зубов. И если неправильно подобрать мощность, переборщить, то пациенту даже со здоровыми зубами будет больно.

Ультразвуковой скалер в деле Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В худшем случае повредится эмаль. А это дальнейшая ее деминерализация, повышенная чувствительность и кариес, продолжает эксперт. Слушаю и скрещиваю пальцы.

Что точно ясно – шероховатая эмаль быстро соберет новый налет. Она становится такой после воздействия ультразвукового скалера. И это неизбежно, говорит главврач. Гладкости добиваются деликатной шлифовкой по методу Air-Flow.

Профессиональная гигиена на платной основе включает еще и полировку щетками и пастами. И покрытие фторсодержащими средствами для снятия чувствительности. Чего у меня по ОМС быть не могло. Это одно из объяснений сохраняющегося дискомфорта. И остатков налета. Ведь ультразвук – лишь этап комплексной чистки. Пропущенные процедуры врач мне советует сделать. Но позже, как все заживет.

Экспериментальный поход в поликлинику запомнится мне надолго Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Проводить «генеральную уборку» зубов стоматолог рекомендует раз в полгода. Чаще, если есть брекеты, нарушенный прикус или по индивидуальным особенностям отложения формируются быстрее. Детям – раз в 4 месяца.

Полная гигиена в частной клинике стоит в районе 4-5 тысячи рублей. По времени занимает от часа до полутора. По ДМС может проводится и бесплатно. Впрочем, в системе ОМС есть и частные клиники. Наряду с государственными какой-нибудь вариант чистки да предложат. Узнавать лучше напрямую. Всего в Челябинской области по полису принимают больше 100 стоматологий. Список с адресами и контактами сморите здесь.

Бесплатные медицинские услуги для нас часто бывают откровением. Когда вышел из кабинета, разговорился женщиной. Она ждала приглашения от зубного. Так вот мой опыт ультразвуковой гигиены по ОМС ее удивил.

К слову, в больнице РЖД, куда я прикреплен, с полисом можно рассчитывать лишь на ручную чистку – щеткой с профессиональными пастами. Узнавал для полноты картины. Раньше платную гигиену делал там же. И так больно не было. Теперь обращусь снова – чтобы записаться на осмотр и устранить последствия зубного эксперимента.

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