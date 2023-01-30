«На днях должен был родиться»: в Курганском перинатальном центре у беременной под наблюдением врачей погиб малыш

Больше суток мать носила мертвого ребенка под сердцем. Фото: предоставлено Комсомолке / kopc.kurgan-med.ru

В Курганском перинатальном центре у готовившейся к родам женщины на 39-й неделе беременности погиб ребенок. Уменьшение активности малыша в утробе она почувствовала еще в четверг, 26 января, но врачи ее успокоили, мол, перед родами это бывает. Утром в субботу мальчик уже не шевелился. Обследование показало – у него остановилось сердце. До вечера воскресенья ей пришлось ходить с мертвым ребенком в животе.

«Стимуляция не требуется»

Второго ребенка 30-летняя Оксана Мешкова хотела и ждала. У нее уже были замершие беременности, когда едва сформировавшееся яйцо погибало. А чтобы выносить Макара —такое имя она хотела дать младенцу — женщине пришлось принимать гормоны. Но 24 января она почувствовала – пора. Рожать собралась в Курганском областном перинатальном центре.

– Все анализы и осмотры показали, что с ребенком все хорошо. Он на днях должен был родиться, но в среду я уточнила у врача о стимуляции родов. Мне ответили, что стимуляция не требуется, – вспоминает Оксана Мешкова.

В четверг Оксана почувствовала, что ребенок стал гораздо менее активным, будто более вялым. Двигаться он стал гораздо меньше. На следующий день, при обходе врача, женщина рассказала о наблюдениях.

– Ну да. В матке же меньше места, он готовится к родам. Из-за этого такой и неактивный, – процитировала врача женщина.

«В коридоре кричат живые дети, а я здесь одна»

Утром в субботу он перестал двигаться вовсе. Тогда женщина пошла к врачам. Они долго не могли услышать сердцебиение. Включили УЗИ, которое подтвердило страшные догадки. Сердечко так и не увидевшего свет Макара остановилось.

– В субботу мы узнали, что он у меня не живой. И родить я смогла только вечером в воскресенье. Сейчас я лежу одна в палате. Врачи советуют остаться подольше, чтобы организм восстановился. Но как я могу тут быть, когда в коридоре плачут и кричат живые дети, а я здесь одна, – едва сдерживает слезы Оксана.

Сейчас женщина выписывается из больницы. Тело ребенка она получит только в среду – его забрали на вскрытие, чтобы выяснить причину смерти. Оксана пока не знает, будет ли обращаться в Следственный комитет и в полицию. С болью в голосе она признается – пока не знает, как быть и что делать дальше.

Мы направили официальный запрос в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации оперативного комментария о новой трагедии в перинатальном центре получить не удалось.

Ранее в Кургане погибла молодая женщина на седьмом месяце беременности. Ее доставили в инфекционное отделение с признаками пневмонии. Она впала в кому и сутки провела с мертвым ребенком в животе. Кесарево сечение врачи провели 31 декабря, а 7 января, в рождество, скончалась и мать. Перед смертью она записала последнее жуткое видео из палаты.

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