Первый замглавы Волновахского района от правительства Челябинской области Дмитрий Гатов: «Там столько лет терпели обстрелы и страдания»

Первый заместитель главы Волновахского района от правительства Челябинской области Дмитрий Гатов Фото: Станислав ГЛАДКОВ

Там гремят взрывы, но жизнь продолжается. Разрушенные дома, школы и больницы восстанавливаются, строятся новые. Свой вклад в налаживание послевоенного быта на освобожденных территориях вносит и Южный Урал. Первый заместитель главы Волновахского района от правительства Челябинской области Дмитрий Гатов в эксклюзивном интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) рассказал о том, как идет восстановление после бомбежек и что сейчас делают мирные жители.

КУРС — НА МИРНУЮ ЖИЗНЬ

— Процесс восстановления идет полным ходом. Уже сданы школа и детский сад, готовимся к сдаче еще одного. В середине ноября запланирована сдача большой стоматологии, — делится свежими новостями из ДНР Дмитрий Гатов. — Эта стоматология и сейчас принимает и жителей, и солдат, участвующих в боях. Там работают местные врачи, а также группа врачей из Челябинской области — 11 человек. Здания укомплектованы медикаментами, машинами скорой — всем необходимым для первой помощи — и работают как выездные ФАПы. После боевых действий многие амбулатории разрушены, и жители обращаются к нашим врачам. В первую очередь Челябинская область отправляла машины медицинской помощи, аппараты ИВЛ. И вода питьевая туда приходила от нашего региона. Сейчас это очень большая проблема на территории ДНР, не считая газа.

Из Челябинской области на подшефные территории идут и поставки больших партий гуманитарной помощи, стройматериалов, техники. Едут налаживать мирную жизнь и наши специалисты.

– За все это местные жители благодарят южноуральцев, наш регион. Нашего губернатора Алексея Леонидовича там хорошо знают, люди относятся к нему с уважением. Недавно, к 1 сентября «Комсомольская правда» и розничная сеть киосков «Вечерний Челябинск» привезли гуманитарную помощь для первоклассников, книги для школьных библиотек, детскую канцелярию. Большое спасибо за это. Также благодарность жителям Сосновского района, предпринимателю Махмадову, которые передали большую помощь для инвалидов, детей-сирот, для всех жителей. От них мы услышали в адрес Сосновского района теплые слова. Большое спасибо всем, кто помогает людям в трудной ситуации, – передает теплые слова Дмитрий Гатов.

И добавляет:

– Очень приятно, что у нас дома проводятся такие акции в поддержку. Каждый человек должен понимать всю серьезность момента, что люди ждали долгих 8 лет. Терпели все страдания, обстрелы, бомбежки, ущемления и стали наконец частью великой России.

ПОДДЕРЖКА ИМ ОЧЕНЬ НУЖНА

Помогают южноуральцы и своим солдатам. Женщины-волонтеры шьют теплые вещи, предприниматели жертвуют деньги и просто неравнодушные жители региона — собирают продукты, нательное белье, носки. Эта помощь — доходит до солдат, заверяет заместитель главы Волновахского района.

— Мы по мере возможности находим всех бойцов с Южного Урала, которые рядом с Волновахским районом. Это и контрактники, и уже мобилизованные начинают прибывать. Не так давно передали именному батальону «Южноуралец» гуманитарную помощь от Министерства дорожного хозяйства Челябинской области. Это термобелье, носки, дождевики, продукты, печенье. Но при этом у нас нет разграничения на Челябинскую или Свердловскую области. Договариваемся, чтобы раздавали всем.

И наши ребята на это тепло — отвечают взаимностью. Недавно мобилизованные из Нагайбакского района сделали видеообращение, где выразили огромную благодарность землякам за гуманитарную помощь. Такие обращения приходят и с учебных центров, и с передовой.

— Передавали мы обращение, записанное ребятами. Общаясь с нашими бойцами, я понимаю: неважно, что тебе прислали, а важен сам знак внимания с малой родины. Знак, что их помнят, ценят, любят и ждут домой. Это греет им душу, — резюмировал Дмитрий Гатов.

Частичку тепла можете передать и вы. «Комсомольская правда-Челябинск» совместно с розничной сетью киосков «Вечерний Челябинск» проводит акцию «Носки солдату». В преддверии зимы в нашу редакцию каждый день несут теплые, шерстяные носки — пакетами и коробками. Как присоединиться к доброму делу — читайте тут.

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