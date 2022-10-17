«Если кому-то спасет жизнь — это уже счастье»: директор челябинской ветклиники пожертвовал деньги для военных на передовой

Илья Володин не мог остаться в стороне Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

«Внутри все клокочет, быть в стороне я не мог», — с дрожью в голосе, смущаясь, рассказывает предприниматель Илья Володин. Он пожертвовал деньги для военных на передовой.

— Это необходимость. Они-то [украинцы] консолидировались. И нам надо объединять усилия. Сейчас то самое время, когда реально от каждого зависит. Сейчас надо всем поднапрячься, — патриотично объясняет свою позицию Илья.

Основатель и директор ветеринарной клиники «Панацея» от потребностей военного времени далек, поэтому решил встретиться с Алексеем Белкиным — организатором акции «Урал Донбассу», который регулярно доставляет гуманитарную помощь в подшефные Челябинской области Волновахский район и Ясиноватую.

— Я сам не знаю, что лучше купить. А помочь хочу, очень переживаю. Алексею доверяю, мой давний знакомый. Помощь дойдет наверняка. Тем более если у вас целая команда занимается, вы точно лучше знаете, что людям там нужнее, — объясняет предприниматель.

Илья Володин в редакции КП-Челябинск Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Южноуралец уже успел помочь ОМОНу — проспонсировал покупку медикаментов для целого отряда. И ждет ребят целыми и невредимыми — местное спецподразделение недавно отправилось в командировку.

— У сотрудницы там служит брат. Помогать стараюсь. Там 180 тысяч, здесь 100. Небольшие деньги по нынешним временам. Что могу. Если хоть кому-то это спасет жизнь или, может, здоровье — это уже счастье, - рассказывает он.

Илья Володин — отец двоих сыновей. Младшему 15, хочет стать офицером. Старший — подпадает под мобилизацию. Семья ждет - призовут или нет. Сам Илья тоже с военным билетом:

— Я посмотрел по категории, у меня третья очередь. Я проходил в свое время срочную службу. Небольшой, но боевой опыт есть. И если дойдет до третьей очереди, то точно идти надо. Это никакой не пафос. Мы каждый день с женой вечером с детьми обсуждаем. Они историю читают, изучают. Все понимают.

Да и в рабочем коллективе все сознательные, добавляет руководитель. Есть те, кого могут мобилизовать. Но бегать никто не собирается.

Пожертвования Илья планирует продолжать. Совместно с Алексеем будет точечно выяснять, что кому нужно. Есть у предпринимателя и контакт с воинской частью в Чебаркуле. Как и готовность помогать гражданским — сейчас мужчина хочет связаться со знакомыми в Курганской области, которые производят валенки, чтобы заказать гуманитарную партию.

ОБ АКЦИИ

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.

Давайте продолжим эту традицию, поддержим и согреем наших ребят – участников Специальной военной операции. Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

ВАЖНО:

1. Вяжем шерстяные носки 40-46 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины.

2. Также можно купить готовые теплые носки или термобелье.

3. Не забудьте добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожелания солдату. Можете добавить свое имя, фамилию и город.

Адрес пункта сбора: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604

Телефон для уточнения информации 89918984985

Носки, казалось бы, вещь обыденная. Почему они так нужны на передовой, — читайте в нашем материале.

От чистого сердца южноуральцы делятся своими спальниками и туристическими ковриками. Прикрепляют теплые пожелания. Первую партию из 432 комплектов для мобилизованных отправили на этой недели из Челябинска. Часть вещей уже доставили и разгрузили в пункте боевого слаживания в Чебаркуле. Рассказываем, куда нести пенки и спальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Служить пока некому, так другим поможем»: челябинцы активно принимают участие в акции «Носки солдату» (Зинаида принесла для солдат большой пакет с вещами)

«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных (Женщины рассказали, почему участвуют в акции «Носки солдату»)

«Больше нас защищать некому»: пенсионерка из Челябинска передала милые носки из собачьей шерсти для мобилизованных мужчин (77-летняя бабушка из Челябинска отправила носки из собачьей шерсти для мобилизованных)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru