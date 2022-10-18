«Это очень важно для нас»: мобилизованные из Нагайбакского района поблагодарили земляков за гуманитарную помощь

Мобилизованные рады поддержке земляков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Выражаем вам огромную благодарность», — говорит мужчина в майке-тельняшке. Довольные, с легкими улыбками рядом стоят другие мобилизованные. У каждого спальный мешок, коврик-пенка. В коробках — медикаменты, нательное белье, сигареты, салфетки, продукты. Все это передали неравнодушные южноуральцы — жители Нагайбакского района — своим мобилизованным землякам. И получили в ответ видеообращение прямиком из казармы.

— Уважаемые земляки, от лица призывников нагайбаков выражаем вам огромную благодарность за помощь, за поддержку. Все это очень важно для нас. Говорим всем до встречи. Всего хорошего.

Привет с родной земли — на коробках теплые слова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Нас 7 человек здесь с района. Вот прислали гуманитарку нам земляки. Решили от души их поблагодарить, — рассказал КП-Челябинск один из участников видеообращения Руслан.

Сейчас мобилизованные южноуральцы проходят боевое слаживание в Екатеринбурге, в 228 мотострелковом полку. Все семеро попали в 4-й батальон, буквально через пару дней ждут отправки в зону спецоперации.

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От чистого сердца южноуральцы делятся своими спальниками и туристическими ковриками. Прикрепляют теплые пожелания. Первую партию из 432 комплектов для мобилизованных отправили на этой недели из Челябинска. Часть вещей уже доставили и разгрузили в пункте боевого слаживания в Чебаркуле. Рассказываем, куда нести пенки и спальники.

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