«Попросил двигаться пободрее»: губернатор Курганской области поторопил с ремонтом здания аэропорта

Фото: Вадим Шумков/vk.com

Глава Зауралья Вадим Шумков побывал в аэропорту и оценил ход работ по обновлению здания аэровокзала. Сейчас там идет ремонт первого этажа.

— Завершены фасады. Получается красиво и аккуратно. Остается еще площадка на выходе и парковка в следующем году. Попросил двигаться пободрее, — написал Вадим Шумков на своей странице во «Вконтакте».

Ранее в пресс-службе правительства Курганской области сообщали, что полностью завершить ремонт первого этажа здания и внедрить новую систему приема и выдачи багажа планируют к концу 2022 года. В прошлом году привели в порядок территорию рядом с воздушной гаванью.

Напомним, также в прошлом году в Кургане выбрали имя аэропорта. Сначала на голосовании победил Анатолий Чернявский — летчик, командир Курганского объединенного авиационного отряда гражданской авиации (1966-1983).

С небольшим отрывом — всего 0,8% проиграл хирург-ортопед Гавриил Илизаров, чье имя носит знаменитый на всю страну медцентр. Курганцы начали спорить, что голоса накручены. Тогда Общественная палата объявила суперфинал голосования, в котором все-таки победил Илизаров.

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