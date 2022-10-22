Незаконный киоск, при установке которого раздавили две машины, убрали с улицы Салавата Юлаева в Челябинске

Ларек простоял 15 дней Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Он появился с искрами в начале октября и уже вчера с криками исчез. Незаконный ларек, при установке которого автокран зацепил ЛЭП и придавил две машины, наконец-то убрали. Незаконная попытка обосноваться напротив дома № 24 по улице Салавата Юлаева вылилась предпринимателю в круглую сумму. Ругался, говорят очевидцы демонтажа.

Что он планировал открыть, и как теперь выглядит место, где «потоптался» нелегальный павильон – корреспондент КП-Челябинск отправился «по горячим следам».

МОЛЧАЛИВЫЙ СУББОТНИК

Подметают, лопатой собирают мусор в пакеты. Ранним субботним утром на месте, где еще вчера стоял ларек, идет уборка.

– Мы местные жители, из окна не хочется смотреть на мусор. Устроили субботник, – объясняет мужчина в черной жилетке.

Однако про киоск – ничего не знает. Остальные участники субботника и вовсе безмолвны. На все вопросы – только пыль из-под метлы.

Лопата, метла и пакеты: субботник хорошо организован Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Черные пакеты несут в одну точку сбора – к деревянной будке. Она расположилась ближе к дороге. Рядом сложены в стройную стопку кирпичи и хаотично лежат доски.

Мусора под окнами накопилось немало Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

НАСЛЕДИЕ ИСЧЕЗНУВШЕГО

Весь этот мусор – наследие исчезнувшего киоска. Об этом рассказал куда более разговорчивый дворник, трудившийся неподалеку:

– Кирпичи да доски остались, а сам ларек вчера увезли, кран приезжал. К людям, которые убираются, тоже подходил – они молчат. Хозяин, наверное, попросил все собрать.

Беседуя, дворник не забывал о работе Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– И хорошо, что убрали. На газоне ставить – это никуда не годится. Сейчас же не 90-е, когда все улицы были заставлены киосками. Магазинов итак полно, – добавил мужчина с метлой. И немного дал маху.

НЕ МАГАЗИН. СТОЛОВАЯ ВНЕ ЗАКОНА

Что хотели открыть на газоне – рассказал Хожихон, торгующий овощами и фруктами в соседнем ларьке.

– Столовую хотели открывать. Сначала ларек стоял поперек, тротуар разбил и забор смял. Это же бывший вагон, он 40 тонн весил. Много жалоб было. Каждый, кто проходил, снимал на телефон и звонил куда-то.

Торговец ждал ключи от рольставней. Фотографироваться не стал. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

А звонили – в администрацию. Несостоявшуюся столовую сразу признали незаконной. Разобраться с нелегальным павильоном просила и мэр Челябинска Наталья Котова. Администрация Курчатовского района направила запрос на включение павильона в перечень объектов, подлежащих демонтажу. Под номером 3245 он в этот перечень попал.

Официальный ответ администрации Челябинска на запрос нашей редакции

– Решение о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта по указанному адресу направлено 18 октября 2022 Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска в МКУ «Городская среда» для организации работ по демонтажу павильона, – разъяснила в официальном ответе замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. – Демонтаж осуществляется МКУ «Городская среда» в течение 5 рабочих дней со дня получения решения.

Столько ждать не пришлось – хватило и 3 дней. В пятницу нелегальный объект с газона исчез.

Обращались недовольные жители и в полицию.

– Зарегистрировано обращение от гражданина. По нему проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, – разъяснили КП-Челябинск в пресс-службе МВД города.

Горожане хорошо помнят, что происходило под их окнами.

– Он такой длинный был, большой. На весь газон, его с тротуара потом передвинули, – указала рукой на последствия небрежной установки прохожая местная жительница.

Эти повреждения частично устранили. Забор уже восстановлен. Видно, что вварен новый кусок. Покрашен, правда, не совсем в цвет. Бордюрный камень так и хранит следы от тяжеловеса.

Напоминания об исчезнувшем Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Вдобавок при установке ларька автокран рухнул на припаркованные рядом машины. Как итог – «семерка» и «десятка» всмятку. Их владельцы сказали КП-Челябинск, что ущерб был компенсирован.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЛАРЬКУ ПОД ХВОСТ

Ругался хозяин павильона, когда его убирали. Приезжал вчера сюда, продолжает наш собеседник из соседнего киоска. Он как обычно торговал и все слышал.

– Почти миллион он угрохал. На постройку магазина 700 тысяч, 100 тысяч на компенсацию за одну машину, 20 за другую. На забор еще. Больше не поставит, итак много потратил.

Впрочем, демонтированные ларьки на Салавата Юлаева возвращались. По словам жителей, тот же павильон, в котором работает Хожихон, убирали уже несколько раз. И он снова появлялся.

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