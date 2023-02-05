Оставалось только снимать: жители Златоуста снова жалуются на зверство бездомных собак

Администрация города лишь развела руками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередной инцидент в Златоусте с бродячими собаками. На этот раз агрессивная стая загрызла кошку. Жителям только и оставалось, что снять это на видео и выложить в сеть. Защитить беззащитное животное никто не решился.

Ранее в сети появилось видео также из Златоуста, как собаки напали на трех школьников. Одному из них они порвали куртку. На это происшествие администрация Златоуста ответила, что уже сделала все возможное в рамках закона.

— Администрация может проводить отлов безнадзорных животных, транспортировку в приют для проведения лечения, вакцинации, стерилизации, возврат их на прежнее место обитания. — комментируют чиновники. — Мы понимаем проблему, но после отлова и необходимых процедур, животное должно быть возвращено в прежнюю среду обитания.

В Златоусте уже зафиксирован случай зверского обращения человека с собакой. Мужчина повесил чужое животное во дворе частного дома.

А в конце июня 2022 года все в том же Златоусте стая искусала 5-летнюю девочку.

Возмущены ситуацией и жители других городов Челябинской области. Ежедневно они пишут жалобы в соцсетях и рассказывают, что живут в страхе. Так, женщина из Троицка поделилась, что возле 17 лицея за ней погнались около 6 собак, когда она шла встречать дочь-первоклашку. На помощь ей бросился водитель.

Сеть завалена снимками бродячих псов. Фото: СОЦСЕТИ

— Не знаю осталось бы я жива, если бы не мужчина, который проезжал мимо, он резко сдал назад, собаки разбежались, — рассказала одна из мам. — Мне пришлось вызывать такси в лицей, чтоб доехать с ребенком до дома, так как идти было жутко страшно. Умоляю вас, разберитесь! Страшно за свою жизнь и за жизнь всех тех, кто ходит мимо этой стаи в 17 лицей.

— Сколько раз приходилось отбивать детей начальных классов от стаи собак по этому пути, — поддержала женщину еще одна жительница Троицка Марина Астахова. — Страшно выйти и выкинуть мусор, потому что эти собаки охраняют свою территорию, иной раз боишься до магазина дойти.

Живут в страхе и жители Копейска. Ярослав Волчанов рассказывает, как лично спас женщину в копейском поселке Тугайкуль.

— 11 здоровых собак кидались на женщину, я мимо в этот момент проезжал, и женщину в машину посадил, — признался Ярослав. — Они что ждут, пока народ сам пойдет убивать этих зверей?

О стаях бродячих псов возле детских садов и школ рассказывают жители Катав-Ивановска, Кусы, поселка Федоровка, Карталов, Верхнего Уфалея и из других городов и поселков.

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