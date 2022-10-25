В охотку съели несколько порций: волонтеры «Пищи жизни» передали быстрое питание мобилизованным из Челябинска, которые сейчас на Донбассе

Бойцы получили в подарок несколько тысяч экспресс-питания. Фото: "Пища жизни".

Волонтеры межрегиональной общественной организации «Пища жизни» привезли коробки с быстрым питанием мобилизованным из Челябинской области, которые проходят боевое слаживание в Старобельском районе Луганской народной республики.

— В салоне сотовой связи волонтеры увидели молодых ребят в военной форме, — рассказали в организации «Пища жизни». — По разговору стало понятно, что бойцы приехали из Челябинской области. В Челябинске сердце благотворительной организации «Пища жизни» — цех по производству экспресс-питания, и оттуда родом руководитель гуманитарной миссии — Валерий Долгополов.

Заговорив с военными земляками, волонтеры узнали, что они находятся в учебном центре под Старобельском. Администрация района помогла организовать благотворительную встречу и передать 5,5 тысяч порций экспресс-питания защитникам отечества.

Встреча земляков получилась теплой. Фото: "Пища жизни".

Военные с удовольствием приняли коробки с едой от челябинцев.

— В охотку съели несколько порций, — передали потом благодарность военные.

— Встреча прошла радостно, я от сердца передал наилучшие пожелания, которые посылают жители Челябинской области нашим воинам, — поделился впечатлениями руководитель «Пищи жизни» Валерий Долгополов. — Давайте вместе пожелаем удачи и скорейшего возвращения наших ребят на родину. А мы привезли им дополнительно большое количество экспресс-питания. Это наше проявление заботы и любви нашим защитникам.

Экспресс-питание — личная разработка Валерия Долгополова. Общественная организация много лет помогает там, где возникают стихийные бедствия или вооруженные конфликты. Еда производится в Челябинске.

На территории Луганской народной республики волонтеры из Челябинска и других городов России кормят беженцев уже около 200 дней — с самого начала спецоперации.

— Похолодало. Отключают электричество, не всегда есть отопление, — рассказывают волонтеры о ситуации. — Порция обеда с горячим душистым чаем рождает нерушимую дружескую связь между волонтерами «Пищи Жизни» и жителями Донбасса.

В Челябинске волонтерам помог губернатор Алексей Текслер. Он передал «Пище жизни» газель для приготовления горячего питания.

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