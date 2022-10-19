Работают как выездные ФАПы: 11 врачей из Челябинской области спасают жизни в подшефном Волновахском районе

Медики укомплектованы машинами скорой и всем необходимым для первой помощи Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отправляет специалистов — вот как кроме гуманитарной помощи Челябинская область налаживает мирную жизнь в подшефном Волновахском районе ДНР. Группа из 11 южноуральских врачей наряду с местными сейчас работает в большой стоматологии, которая принимает и жителей, и солдат-участников спецоперации. И у наших медиков — отдельная задача.

— Они укомплектованы машинами скорой, медикаментами — всем необходимым для первой помощи — и работают как выездные ФАПы. После боевых действий многие амбулатории разрушены, и жители обращаются к нашим врачам. Также в первую очередь Челябинская область отправляла машины медицинской помощи, аппараты ИВЛ, — рассказал первый заместитель главы Волновахского района от правительства Челябинской области Дмитрий Гатов на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Кроме того, с начала частичной мобилизации в зону спецоперации из Челябинской области отправились 23 медработника: 7 из них врачи, остальные — средний медицинский персонал. Также в Челябинске открыли курсы сестер милосердия — первая группа из 15 женщин будет учиться ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениями. А после обучения сможет работать в военных госпиталях и гражданских больницах.

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