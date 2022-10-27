Месяц будут лечить детей: 12 врачей из Челябинска отправятся на Донбасс

Врачи месяц будут заниматься профосмотрами и лечением детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, хирург, офтальмолог, психиатр, психолог, врач УЗИ, лаборант и медсестры, — 12 специалистов Челябинской областной детской больницы отправится на Донбасс.

— На протяжении месяца будут заниматься профосмотрами и лечением детей, проживающих на территории, недавно присоединенной к России, — сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Возглавит команду врачей главный детский хирург Минздрава Челябинской области, заместитель главврача ЧОДКБ по хирургии Николай Ростовцев.

Перед отъездом с врачами встретится вице-губернатор Ирина Гехт. Репортаж со встречи смотрите сегодня на сайте КП-Челябинск.

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В октябре из Челябинской области мобилизовали 23 медицинских работников. Из них 7 — врачи. Большая часть — средний медицинский персонал. Военком региона Андрей Максуров рассказал, что привлекают к частичной мобилизации преимущественно фельдшеров, но частичная мобилизация может коснуться терапевтов и хирургов. Также ранее Ирина Гехт сообщила, что 75% врачей в области забронированы. Это важно для сохранения работоспособности больниц.

Также в Челябинске начали готовить сестер милосердия. Они учатся ухаживать за бойцами с тяжелыми ранениям. 15 женщин готовы отказаться от привычной жизни и уехать в военные госпитали. У каждой — своя история боли, потери и преодоления.

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