В Челябинске подростку с редким заболеванием пересадили кожу на место пролежня и вернули чувствительность

Операция была непростая. Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы.

Андрей родился с расщеплением позвоночника. Спина Бифида – врожденный порок, который развивается у малышей уже на третьей неделе беременности. Сразу после рождения мальчику провели операцию, но чувствительность ягодиц и задней поверхности бедра пропала. Со временем у Андрея появился огромный глубокий пролежень. Недавно ситуация стала критичной.

В 2019 году хирурги попробовали вернуть мальчику чувствительность. Во время операции сместили ткани, окружающие рану, специальные гели должны были ускорить заживление. Месяц казалось, что становится лучше. Но через месяц пролежень появился снова. Еще полтора года мальчика пытались лечить гелями. Не помогало.

Вторую операцию провели в августе прошлого года. Мальчишку даже не успели выписать из больницы – края раны разошлись. О заживлении не шло и речи.

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы ломали головы: как можно помочь ребенку. Взрослые пластические хирурги уверяли, что от пролежня не избавиться. Специалисты из Москвы готовы были взяться за дело, но только платно. Для родителей Андрея это оказалась неподъемная сумма. Поэтому спасать мальчишку пришлось местным врачам.

— Решили оперировать с применением технологии «филатовский стебель». Взяли длинный лоскут на питающей ножке и пересадили на дефект в области ягодицы, — объяснила хирург отделения гнойной хирургии областной детской больницы Светлана Климова.

Эту операцию провели необычным способом. У мальчика в том месте нарушено кровообращение, поэтому хирургам пришлось исхитряться.

— Вообще у филатовского лоскута основная ножка создается по типу чемоданной ручки, когда кожа сшивается между собой. Такой лоскут не нуждается в отдельном уходе, перевязках. Хирургам пришлось его расшить, убрать заднюю стенку, рассечь под лоскутом кожу и потом погрузить этот лоскут в подлежащие ткани, — рассказали в больнице.

И счастье! Лоскут прижился, кровообращение восстановилась и стала появляться чувствительность. С момента операции прошло уже два месяца. Андрей живет дома, а место пересадки понемногу заживает.

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