Появилась информация об участниках драки в челябинском ОЦ №5

Школа охраняется Росгвардией и ЧОПом
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Участники драки, произошедшей днем 8 февраля в образовательном центре №5 Челябинска, не являются их учениками.
— Просто на территорию школы забежали, — сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.
Напомним, группа парней в спортивной одежде и балаклавах на лицах ворвалась в школу. Конфликт развернулся во входной группе. Сначала избивали одного парня, но потом за него вступились другие. На кадрах с камеры наблюдения можно заметить пистолет и предметы, похожие на молотки.
— Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов, — прокомментировали в управлении образования города.
Одному из участников потасовки понадобилась помощь врачей. Как передает наш корреспондент, занятия в школе продолжаются, но главный вход, где все произошло, оцеплен.
Обновлено.
По информации источников КП-Челябинск, всего в потасовке участвовали 9 человек. Трое из них – учащиеся соседнего ОЦ №2, им по 17 лет.
По факту драки СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
— Произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
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