Возможно ли землетрясение в Челябинской области? В Российской академии наук ответили на вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Опасаться ли жителям подземных толчков? Фото: Кирилл САДЫКОВ

После природной катастрофы в Турции и Сирии, где по последним данным погибло 7 800 человек, жители Южного Урала забеспокоились: а возможно ли подобное землетрясение в Челябинской области? Опасения не безосновательны: 5 лет назад тряхануло Катав-Ивановский район, из-за чего треснули стены в районной больнице. Мы узнали, стоит ли жителям волноваться, у заведующего лабораторией сейсмометрии Института геофизики им. Булашевича Уральского отделения РАН Михаила Воскресенского.

Из-за чего происходит землетрясение?

Землетрясение – явление неуправляемое. Тектонические плиты и блоки, которые находятся глубоко под землей, постоянно двигаются и взаимодействуют друг с другом. Это происходит очень медленно, так что люди этого не замечают.

— Когда блоки давят друг на друга, накапливается напряжение до тех пор, пока позволяет прочность горной породы. После ее разрушения, зона контакта скачкообразно приходит в движение. Происходит разрядка накопившегося напряжения. Это проявляется в разрывах на поверхности земли, провоцировании оползней, обвалов и так далее, — объяснил Михаил Воскресенский.

При этом предсказать такое явление невозможно. По словам сотрудника Российской академии наук, этим вопросом уже несколько лет занимаются теоретики и практики в сейсмологии из Японии, США, Франции и России. Но пока безрезультатно.

Возможно ли в Челябинской области землетрясение, как в Турции?

От Турции до Челябинска примерно 3 700 км. Регионы находятся в разных частях материка, а вокруг — совершенно разные природные условия.

— На основе ранее произошедших землетрясений ученые составляют вероятностные карты сейсмической опасности. Регион на границе Сирии и Турции является сейсмически активным и опасным, он постоянно находится в движении. События с магнитудой от 4 до 6 происходят практически ежемесячно, — подчеркнул заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики Уральского отделения РАН.

Такое землетрясение, как было 6 февраля, — даже для Турции с Сирией редкость. По данным службы срочных донесений геофизической службы Российской академии наук, магнитуда событий составила 7,8 и 8.

— Регионы Свердловской и Челябинской областей, напротив, характеризуются слабой сейсмической активностью. Самые сильные события с магнитудой 5 происходили в 1914 году (Билимбай, Свердловская область) и 2018 году (Катав-Ивановск), — уточнил Михаил Воскресенский.

Землетрясения в Челябинской области

5 лет назад, когда в Катав-Ивановском районе произошло землетрясение, ученый из Института геофизики пояснил: на Урале сильные тектонические сдвиги происходят раз в 100-120 лет. Раз в 10 лет замечаются небольшие потряхивания – от 2,5 до 4.

— Землетрясение магнитудой до 4 не представляет никакой угрозы людям и зданиям. По ощущениям это похоже на ситуацию, когда вы идете по трассе и мимо проносится груженая фура. При 4 начинает звенеть посуда, могут упасть неустойчивые предметы. Но без разрушений, — разъяснил тогда Александр Гуляев.

Последнее такое событие было в декабре на границе Челябинской и Свердловской областей. Тогда землетрясение было магнитудой 3, по данным международной системы мониторинга.

А вообще за последние 300 лет на Урале зарегистрировали около 50 землетрясений различной силы.

Как себя вести во время землетрясения

Памятки о том, что делать во время землетрясения в Челябинской области, опубликованы на сайте регионального МЧС. Там рекомендуют заранее подготовить документы, запас воды и еды, теплые вещи, а также лекарства.

После объявления угрозы необходимо отодвинуть кровати от окон и стен, сложить на пол тяжелые и бьющиеся предметы. При эвакуации советуют отключить в доме свет, газ и воду.

Жителям первых этажей необходимо срочно покинуть здание – у них на это есть 15-20 секунд. Жителям верхних этажей нужно встать возле капитальных стен, опорных колонн или в дверных проемах с открытыми дверями. Также можно спрятаться под стол или кровать, закрыв лицо руками.

Если в это время человек оказался на улице, ему стоит отойти от зданий, столбов и заборов. Двигаться с толпой. Если в машине, открыть окна и остановиться там, где нет угрозы обрушения.

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