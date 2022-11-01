Побывавший в зоне СВО священник рассказал, какие какие иконы и молитвы нужны мобилизованным

Летом 2022 года отец Игорь Шестаков лично побывал в зоне спецоперации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В храмах Челябинской области регулярно проходят молебны за мобилизованных мужчин. У родных и близких возникают вопросы, какие молитвы нужно читать и какие иконы передать военнослужащим, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Подробно об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) рассказал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

Летом 2022 года он лично побывал в зоне СВО и посетил освобожденные территории, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Отец Игорь известен в Челябинской области не только как священник, но и как организатор и участник военно-патриотических движений.

— Конечно, происходит величайшая ситуация — впервые за почти столетие русская армия идет в бой снова, с именем Христа на устах. И снова солдаты, уже не таясь, берут с собой иконы и священные молитвы, — рассказал Шестаков. — Безусловно, нужно молиться за своих родных и близких. Для этого есть 90 Псалом — «Живый в помощи Всевышнего». Во времена Чеченской кампании мы раздавали иконы Архангела Михаила, Георгия Победоносца, именные иконы. Сейчас не надо ничего прятать, никто вам не скажет презрительного слова, военнослужащим можно носить кресты.

Отец Игорь Шестаков также подчеркнул, что молитва помогает не только тем, кто оказался в зоне боевых действий, но и тем, кто сегодня ждет их дома. Поэтому священник призывает молиться всех россиян, поскольку нынешняя ситуация прошла буквально через каждую семью.

— Давайте не будем трагедизировать и превращать это в великую проблему для себя, а лучше поддержим тех, кто в строю, нашей молитвой, надеждой, верой и любовью, — добавил священник.

В октябре этого года в Чебаркульской девизии построили лагерь для мобилизованных. На его территории также установили палатки для верующих. Зайти туда и помолиться могут православные и мусульмане.

Фото: pravmin.gov74.ru

Кроме этого, в Челябинске открылись курсы для сестер миросердия. Туда приходят женщины, которые готовы отказаться от привычной жизни и уехать в военные госпитали, чтобы помогать пострадавшим в спецоперации.

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