Три истории женщин, которые стали сестрами милосердия и готовы отправиться к раненым в спецоперации

На курсах учат уходу за пациентами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Современные сестры милосердия появились в Челябинске. Вместо отдыха они выбирают помощь ближнему, вместо отпуска − поездку к раненым. 15 женщин готовы отказаться от привычной жизни и уехать в военные госпитали, чтобы быть рядом с теми, кому сейчас очень нужна помощь. В Челябинске начали готовить сестер милосердия. У каждой из учениц своя история боли, потери и преодоления. КП-Челябинск о сильных духом женщинах и духовной мобилизации.

Сестры милосердия очень разные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СЛУЖИТЬ МЕНЯ НЕ БЕРУТ ПО ВОЗРАСТУ

Ольга Свитич пришла на занятие в первый раз. Смело вызывается мыть голову своему первому «пациенту» − манекену. Для Ольги это будет не первый опыт общения с ранеными и тяжелобольными людьми. В паллиативный центр, куда попадают уже безнадежные с точки зрения выздоровления люди, она пришла в первый раз в начале 2021 года. Вместе с другими женщинами готовила пациентов к причастию. А вот уходом не занималась.

− Когда пришла в первый раз, меня просто обуял дикий ужас. Такая концентрация физической и душевной боли, что это невозможно. Уму не постижимо, как грех, болезнь и старость корежит человеческие тела, − рассказала Ольга.

Каждые четверг и пятницу женщины вместе с батюшкой ходили причащать людей. Но этого Ольге казалось мало, хотелось помогать больше. Поэтому и окончила курсы сиделок. Но работу продолжила все-таки духовную.

Ольга хотела поехать на фронт, но ей отказали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Я вожу паломников и участвую в Крестных ходах. Когда ходили Симеоновой тропой 10 дней, пришли сведения о мобилизации. И когда ты посреди храма стоишь и с тобой 60 крестоходцев, все на коленях, тогда понимаешь, что надо туда идти. У меня сразу возникла мысль, что надо оказывать помощь именно там. Служить меня не берут по возрасту. Была в военкомате, сказали, что берут только тех, у кого есть военный билет. Через храм Иоанна Воина вышла на эти курсы, − рассказывает Ольга.

Первый поток тогда был уже набран, но одно место для нее нашлось. Ольга готова поехать в военный госпиталь хоть сейчас. Благословение от батюшки уже получила.

− Муж у меня умер, это и явилось причиной воцерковления. Дочка уже большая, она не поддерживает. Переживает, да и мы придерживаемся разных взглядов. Но поскольку она самостоятельная, я приняла решение все-таки поехать, − рассказывает Ольга.

− Из мира мыслей попала в мир реальный, прикасаюсь к этому. Поэтому чуть-чуть страшновато стало. Но все равно надо идти и делать. Тем более, пока не совсем туда. И мы же верующие, у нас сильна мысль, что Господь все управит, он своих не бросает. Очень душевный подъем, это меня вдохновляет помочь, хоть чем-то вложиться.

Ольга служит в храме Иоанна Воина. Там часто помогают российским солдатам. Недавно купили бензогенератор, квадрокоптер, рации, термобелье, лекарства, носки, иконки и крестики. Все это батюшка повезет в зону боевых действий сам. А 27 октября на отправке мобилизованных прихожане храма будут раздавать пояски «Живый в помощи» − Псалом 90 и собирать списки имен, за кого молиться.

Ольга больше года духовно помогает умирающим. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭТО ЖЕ ЧЬИ-ТО СЫНОВЬЯ

Среди учениц выделяется Елена Лебедева: на ней профессиональный медицинский костюм. Лена работала всю жизнь массажистом, а недавно вышла на пенсию в 50 лет и теперь готовится поехать помогать в военный госпиталь.

Жизнь у Лены не легкая. Долгое время она не могла забеременеть, а потом поехала в Португалию, влюбилась, вернулась в родной Златоуст и родила долгожданную дочь Софу. В четыре года девочке поставили диагноз – синдром Крузона и ей приходилось ходить с железным корсетом на голове, чтобы не разъехались кости черепа. За годы лечений в московских клиниках Елена повидала многое. Поэтому к чужой боли остаться равнодушной просто не может.

− У меня нет возможности помочь материально мобилизованным ребятам. Зато есть руки, которыми я могу сделать немалое. Могу ухаживать за чьими-то братьями и сыновьями, − рассказывает Елена. − Когда увидела пост с первой группой мобилизованных из Златоуста, я просто не смогла сдержать слез, матерински почувствовала, что это же чьи-то сыновья.

На занятиях Лена впитывает все словно губка. Новая информация дается легко и интересно. Есть немного медицинского опыта – женщина училась на кафедре спортивной медицины и физической реабилитации. И практический – приходилось ухаживать за тяжелобольными родственниками.

Елена готова ехать помогать в госпиталь хоть сейчас. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Все дисциплины на курсах для сестер милосердия актуальные. Сейчас начались практические занятия – это намного интереснее. Завтра будут уроки по реанимации, до этого психология была. Полный курс, необходимый для того, чтобы нашим ребятам улучшить качество лечения и нахождения в стационаре, − рассказывает Елена.

Елена готова поехать в госпиталь хоть сейчас. Но есть одна причина: не одной, чтобы скучно не было. По времени она себя никак не ограничивает – с этого месяца стала пенсионеркой.

− Я пенсионер, самая молодость начинается, − смеется женщина. − Дочка понимает, она взрослая и самостоятельная. Пожилые родственники волнуются и накручивают себя.

Мыть голову другому человеку учатся на манекенах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ПАЛЛИАТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ 80% ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ

Светлана Эпова уже была на курсах по уходу за тяжелобольными. Сюда пришла за практикой: мало знать, нужно уметь это применить. Без специального образования женщина хочет оказывать хотя бы элементарную, но такую нужную, помощь пациентам.

− Нужно уметь правильно перестелить постель, помочь покушать, помыть, побрить. Без определенных навыков можно навредить пациенту, − отмечает Светлана.

От храма Иоанна Воина она ходит в паллиативное отделение и больницу к обычным пациентам, которым тоже нужны забота и помощь. Опыт в церкви тут играет особую роль, уверена Светлана:

− В паллиативном отделении 80% людей, если говорить честно, умирает. Мы поддерживаем, помогаем не просто протянуть, а качественно прожить последние дни. Многие люди задумываются о смерти, когда начинают болеть. Отрываются от суеты и начинают думать: для чего я живу, как я живу, про отношения с близкими. В этот момент у людей есть возможность попросить прощение, примириться с близкими. Еще рассказываем, что есть жизнь вечная, она не заканчивается смертью. Поэтому делимся таинствами православной церкви и призываем людей к покаянию. Потому что душа вечна.

Муж спокойно отпускает Светлану в военный госпиталь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После курсов Светлана готова поехать помогать раненым в военный госпиталь. Все-таки знания нужно будет куда-то применить и закрепить их на практике. Муж Светлану поддержал.

− Никто не застрахован от травм, ранений. Восемь лет мы жили как во сне, думали, что боевые действия где-то далеко. А это рядом и коснется всех, оно уже касается большей части нашего окружения, − считает Светлана.

Педагоги работают с сестрами милосердия на волонтерских началах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже снять перчатки - целая наука! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Занятия проходят по вечерам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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