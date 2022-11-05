Вместо одной пары получилось 170: ребенок войны организовала сбор носков в Челябинске

Люди приносят сами и рассказывают родственникам и друзьям. Фото: Дарья Маркова, Ильдар Саудабаев.

В Челябинске завершилась акция «Носки солдату». Организации, компании друзей и отдельные люди приносили носки, письма, еду и даже деньги. 90-летняя Любовь Стрельникова прочитала о сборе вещей в газете и написала родственникам: собираем все вместе.

ПОДКЛЮЧИЛИ ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ, ПАРИКМАХЕРОВ И КОЛЛЕГ

− Мы подключили своих друзей, знакомых, парикмахеров, коллег. Рассказали всем и дали реквизиты счетов: кто хочет, сбрасывайтесь, − рассказывает дочь Любови Надежда Назарова.

Надежда вместе с сыном Алексеем принесла большую коробку и мешок с носками. Среди них была только одна вязаная пара веселой расцветки – их связала молодая девушка.

Одни носки связали сами. Фото: Дарья МАРКОВА

− Моя мама вяжет, но у нее уже глаза видят не так хорошо. Она предложила купить пару носков. Из пары получилось 170. И еще сверху кто-то что-то приносил и добавлял, − рассказывает Надежда.

Любовь Стрельникова в свои 90 лет читает каждый номер «Комсомольской правды» и активно участвует в разных акциях.

− Мама очень переживала, что не смогла ничего написать. Для нее это слишком волнительно. Она ребенок войны, была под оккупацией. Но ей очень захотелось поучаствовать, а нам захотелось ее поддержать. И не только ее, но и всех, кто там за нас. Записочки не вложили, но мы душу вложили. Это уже многое, − говорит Надежда Назарова.

И ПОЛКИЛО КОНФЕТ

Но приносят для отправки участвующим в специальной военной операции не только носки. Наша читательница Лариса купила восемь пар теплых носков и еще много всего полезного:

− Комплект термобелья, четыре банки тушенки, кофе, большая коробка чая и полкило конфет, − рассказывает о содержимом коробки женщина.

Есть там и зубные щетки, пасты и мыло. Готовилась женщина основательно.

Лариса собрала целую коробку. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Я САМА ИЗ СЕМЬИ ВОЕННЫХ

Еще одна преданная читательница «Комсомольской правды» Вера Петровна тоже решила помочь. Но в 82 года не стала бегать по городу и искать качественную шерсть, а просто принесла деньги.

Их мы перевели на счет волонтерского движения «Урал фронту». Потом на них закупят дроны и тепловизоры для солдат.

− Я сама из семьи военных. Пенсию получила – отнесла. Потом еще или деньгами, или чем-то другим, если смогу, помогу. Хочу кое-что распустить, свяжу носочки и тогда уже записочку внутрь положу, − рассказывает Вера Петровна.

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