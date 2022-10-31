Посылка для именинника: школьники из Челябинска собрали помощь мобилизованным южноуральцам

Ребята собрали сразу пять коробок. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В редакцию КП-Челябинск каждый день приносят носки для южноуральцев. Но такой большой делегации еще не было! Шесть одиннадцатиклассников вместе с классным руководителем принесли подарки для мобилизованных земляков.

От книги памяти до гуманитарного груза

Помочь солдатам-землякам предложила классный руководитель Елена Алексеева. Благодаря ей на протяжении четырех лет ученики ездят по значимым местам России вместе с необычной книгой:

− У нас есть книга памяти. Собираем информацию о прабабушках, бабушках, дедушках и прадедушках наших, которые участвовали в военных действиях. Возим с собой, были уже в Санкт-Петербурге, Волгограде. Даже в конкурсах участвовали с этой книгой, − рассказывает Женя.

Чего только нет в коробках. Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Идея отправить гуманитарный груз в Донбасс появилась у педагога давно, но реализовать решилась только сейчас. На классному часе, посвященном мужеству, вместе с ребятами она рассказывала об особенностях Великой Отечественной войны и спецоперации. А потом предложила порадовать кого-то, кто сейчас находится на передовой.

− У нас был полный список того, что мы могли передать. Собирали всем классом все, что можно, − рассказывает Дима.

Ребята показали нам содержимое одной коробки – чего там только нет! Бритвы, налобный фонарик, батарейки, зубные щетки и пасты, ватные палочки, перчатки, консервы, заваривающиеся каши и много-много всего.

Все это успели забрать за 10 дней. Конечно же, помогли родители. К акции захотели подключиться и другие ученики лицея №82 Челябинска.

− У нас в школе сейчас проходит благотворительная акция «Согреем наших ребят». Собираем носки для солдат: кто-то вяжет, кто-то покупные приносит, − рассказала одна из учениц.

− Для Елани собрали много посылок. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь нашим южноуральским ребятам, − добавляет учительница.

Посылка для именинника и пожелания всем

Последняя коробка необычная – в ней поздравление, которое получит только один человек.

− В этой коробке посылка для именинника, у которого в ближайший день будет День рождения. Внутри − письмо с рисунком и пожелания от каждого ученика класса и учителя. Там всего понемногу: средства личной гигиены, продукты, лекарства, носки, балаклавы и, конечно, вкусняшки, − рассказывают школьники.

Родственников и друзей на фронт в классе не отправили. Но ребята признаются, событие коснулось многих и оставаться в стороне они не могут.

− Я уверен, что там много людей, которые поехали туда из-за частичной мобилизации. Хочется их поддержать, чтобы им не было тяжело морально, − добавляет один из школьников.

Все пожелали вернуться домой живыми и здоровыми. Фото: Дарья МАРКОВА

На ярких стикерах со смайликами школьники написали пожелания для южноуральских солдат:

− Написал, что хочу, чтобы они поскорее вернулись домой живыми и здоровыми. И чтобы у них все получилось. Все стандартно, − признается Дима.

− Мы с Егором оригинально пожелали удачи. Нарисовали маленькие рисунки и написали «Держись, братан», − смеется Тема.

− Я пожелала терпения, выдержки и уверенности в том, что мы их ждем, любим и верим, − добавляет Елена Алексеева.

Ребята написали письмо и пожелания мобилизованным. Фото: Дарья МАРКОВА

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