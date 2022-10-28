«Не думала, что снова буду помогать фронту»: 87-летняя жительница Челябинской области перебирает шерсть на теплые пояса мобилизованным

Александра Павловна Морозова перебрала вот такую кучу шерсти. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Александре Павловне из поселка Татыш (неподалеку от города Озерск Челябинской области) 87 лет. Она плохо ходит, но когда увидела, что ее дочь – 56-летняя Ирина Плохова – взялась шить белье и вязать носки для мобилизованных, решила ей помочь. Говорит, что это единственное, что она может.

— Мама живет отдельно, но иногда я ее забираю к себе. Увидела, что я делаю, и тоже захотела помочь. В ее возрасте что-то шить сложно, но вот шерсть перебирать на теплые пояса для солдатиков – самое то. Я постираю шерсть, а она перебирает весь день, пока я на работе. Практически все сама и сделала, — рассказывает Ирина. — Работу эту мама знает – в детстве с бабушкой и своей мамой обрабатывали шерсть, чтобы прясть из них нити.

Александра Павловна много лет проработала на "Маяке". Фото: КП-Челябинск

Александра Павловна — ветеран атомной промышленности, она много лет проработала на «Маяке». Спецоперацию переносит очень тяжело - постоянно всплывают события Великой отечественной войны, переживает за наших ребят. Ей хоть и было 6 лет, когда началась война, помнит это время она хорошо.

Девочка Саша жила с родителями в деревне под Казанью, отца забрали на фронт, а женщины трудились в тылу: с фронта приходили подводы с окровавленными телогрейками и штанами, которые они стирали и чинили, а потом опять отправляли солдатам.

Вот такие пояса из овечьей и верблюжьей шерсти шьют для мобилизованных. Фото: КП-Челябинск

— Мама теребила шерсть и плакала. Говорила, что никогда не думала, что ей придется снова делать что-то для фронта, — говорит Ирина.

Из шерсти, которую подготовила Александра Павловна, участницы движения «Шьем для наших Озерск» сшили теплые пояса. Мы уже писали ранее, что женщины из Озерска, Кыштыма, Каслей и других городов объединились и шьют для ребят флисовые кофты, нательное белье, повязки «свой-чужой», вяжут носки и готовят другие необходимые вещи для мобилизованных.

С таким поясом солдатам будет тепло. Фото: КП-Челябинск

Ирина Плохова, например, шьет нижнее белье и вяжет носки. Женщина работает в ФОКе «Авангард» и подключила к работе девочек, с которыми работает. До этого Ирина шила текстильные куколки, участвовала с ними в выставках. Но сейчас, говорит, все отложила – каждую свободную минуту шьет и вяжет для мобилизованных.

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