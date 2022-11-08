А вдруг рак? На какие симптомы онкологии кишечника нужно обратить внимание

На 3 и 4 стадиях спасти пациента почти невозможно. Фото: Егор ИВЛЕВ

Это один из самых незаметных видов рака. В Челябинской области онкологи бьют тревогу: все чаще он выявляется у пациентов только на 3-4 стадии. В таком состоянии вылечиться от рака кишечника почти невозможно. На первых стадиях болевых ощущений нет, поэтому выявить этот «интимный» вид онкологии у себя сложно. Но возможно. Челябинские врачи рассказали, какие есть симптомы и факторы риска, при исключении которых можно избежать заболевания.

Как вовремя диагностировать рак кишечника

Первые стадии рака кишечника проходят без сильных болевых ощущений. Как выявить у себя это опасное заболевание? Кому нужно быть осторожнее? И что делать, чтобы снизить риск заболевания? На эти вопросы ответил врач эндоскопического отделения Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Константин Зуйков.

− Нужно посещать диспансеризацию. У врача-терапевта есть специальный опросник, ответы на который станут «звоночком» для специалиста. Он отправит пациента на обследование к онкологу. Онколог предложит сдать кал на скрытую кровь, чтобы диагностировать, есть ли повреждения или новообразования в кишечнике. Если тест покажет положительный результат - отправит на колоноскопию. К сожалению, многие пренебрегают ей: тут сказывается и нежелание выставлять свои «интимные» проблемы напоказ, и менталитет, и боязнь неизвестного, − рассказывает врач, − Сейчас колоноскопию можно сделать под седацией или наркозом. Это безопасно для обследуемого и эффективнее для врача, так как опухоль может скрываться в складках кишечника и во время обычной колоноскопии можно ее упустить.

Также врачи рекомендуют больше двигаться – те самые 10 тысяч шагов могут оказать вам большую услугу. Сидячий образ жизни может травмировать опухоль в кишке. Также советуют есть больше зелени и овощей. Клетчатка будет обволакивать стенки кишечника и защищать его. Медики рекомендуют отказаться от алкоголя, газированных напитков и красного мяса.

− Стоит обратить внимание и на ваше генетическое древо. Поговорите с бабушками и дедушками. Узнайте, были ли у кого-нибудь в родне проблемы с кишечником, рак толстой или слепой кишки, полипы в кишечнике. Ели да, стоит обратить внимание и после 40 лет не пренебрегать колоноскопией. Ее стоит делать раз в три года, если нет никаких жалоб. Позаботьтесь о своих пожилых родственниках: возьмите за руку и отведите на диспансеризацию. Риск возникновения колоректального рака после 70-ти лет увеличивается в 4 раза! – сообщил Константин Зуйков.

Факторы риска развития рака толстой кишки

Рак толстой кишки может развиться не только из-за наследственности. Роль играют и неправильное питание: чрезмерное употребление жирной и соленой пищи, а также красного мяса. С ожирением, сахарным диабетом, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника и полипы тоже стоит посетить врача. К факторам риска относят и курение, употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни.

Симптомы рака кишечника:

У рака кишечника есть несколько основных симптомов: кровь и слизь в кале, склонность к запорам или чередование запоров и поносов, общую слабость, утомляемость и бледность.

Если заметили что-то у себя, нужно обратиться к терапевту, хирургу или онкологу. Бесплатно и быстро можно пройти обследования в поликлинике по месту жительства.

Даже если нет симптомов, врачи советуют регулярно проходить обследования. С 40 лет исследовать кал на наличие скрытой крови − 1 раз в 2 года, а с 65 лет лучше сдавать этот анализ раз в год. Также после 45 лет советуют раз в 10 лет проходить колоноскопию.

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