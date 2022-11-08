«Передвигаться на коленях?»: Челябинск несколько дней не может справиться с гололедом

Разгону челябинца позавидует Плющенко
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Любишь кататься – и санки не нужны. Выпавший снег от температурных качелей поплыл и превратился в лед. Городские улицы покрылись скользкой коркой да так, что покатишься, даже сам того не желая. КП-Челябинск делится кадрами с природного городского катка.
— Передвигаться на коленях? — сетуют горожане. Кто-то готов доставать коньки и ледянки.
Поскользнулся, упал. Хоть бы не гипс
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За секунду до – челябинские улицы учат искусству баланса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Девушки осторожничают – робко шагают, держась под руку
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А можно поискать не попавшие в ледяной плен кусочки тротуара
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Лучше за что-то держаться. Подойдет и коляска
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Лед блестит опасностью
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Гололед гололедом, а на учебу идти надо
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Даже молодым каждый шаг дается с трудом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А может, разбежаться и еще прокатиться?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Самым маленьким катушка в радость. Родителям морока – хоть бы не упал!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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