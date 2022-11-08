«Передвигаться на коленях?»: Челябинск несколько дней не может справиться с гололедом

Разгону челябинца позавидует Плющенко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любишь кататься – и санки не нужны. Выпавший снег от температурных качелей поплыл и превратился в лед. Городские улицы покрылись скользкой коркой да так, что покатишься, даже сам того не желая. КП-Челябинск делится кадрами с природного городского катка.

— Передвигаться на коленях? — сетуют горожане. Кто-то готов доставать коньки и ледянки.

Поскользнулся, упал. Хоть бы не гипс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За секунду до – челябинские улицы учат искусству баланса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девушки осторожничают – робко шагают, держась под руку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А можно поискать не попавшие в ледяной плен кусочки тротуара Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучше за что-то держаться. Подойдет и коляска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лед блестит опасностью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гололед гололедом, а на учебу идти надо Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже молодым каждый шаг дается с трудом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А может, разбежаться и еще прокатиться? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самым маленьким катушка в радость. Родителям морока – хоть бы не упал! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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