«А я люблю военных»: как челябинки знакомятся в интернете с женихами в погонах

Когда рискуют жизнями, желание быть нужными становится еще сильнее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Познакомлюсь с военным. Такие посты с фотографиями женщин разных возрастов «гуляют» по интернету уже давно. Но за последний год их стало очень много.

Строим планы на будущее

В одной из групп для знакомств с военными я увидела пост Оксаны. 33-летняя женщина живет в Челябинске, растит двоих детей и мечтает встретить любовь. Почему красавица знакомится в интернете, как составить хорошую анкету и встретить того самого? Публикуем рассказ челябинки:

− Идея познакомиться с военным пришла весной прошлого года. Сначала пошла на сайты знакомств. Но там у меня был так себе опыт: попадались только женатые. Не сложилось.

Нашла группы в соцсетях и чаты. Там можно было опубликовать объявление: «Познакомлюсь с военным». Наверное, один или два раза я так делала. Пишут, действительно, военные. Но, как правило, у них другие имя, фамилия и фото на страницах. Были и не военные, но они об этом сразу предупреждали. Писали МЧСники, пожарные и полицейские.

Летом в одной из групп познакомилась с Сашей, общаемся с ним до сих пор. Он не женат, десантник. У нас на Урале таких войск нет, а я всегда мечтала познакомиться с десантником. Уже два раза приезжал ко мне в отпуск – сам он из другого города, а с февраля 2022 года участвует в СВО.

Планы на будущее строим, но никто не знает, что ждет впереди. Я вижу, что военные отличаются от гражданских. Они более самостоятельные. Те, кто учится и идет туда, чтобы построить карьеру, знают, чего хотят. И они более стабильные, как мне кажется. У них дисциплина, все структурировано. Наверное, и в гражданской жизни есть такие мужчины.

Последние события не заставили меня передумать. Всегда что-то где-то происходит, просто сейчас это более масштабно. Меня это не пугает. Наоборот, все увидели, какие у нас мужчины есть!

Сколько я читаю все эти группы, вижу девочек обиженных: мужчина обманул или оказался женатым. Нужно выставлять адекватные посты. Когда ты пишешь «Приветики! Познакомимся?» и выставляешь фотку с глубоким декольте, кого ты привлечешь этим? Если выставляешь обычное селфи и пишешь, с каким мужчиной хочешь познакомиться, другое дело.

Южноуральские красавицы успешно знакомятся в соцсетях. Но, например, Ольге попадались и настоящие военные, и мошенники.

− Участники Специальной военной операции порой пишут просто, чтобы отвлечься и почувствовать, что их кто-то ждет в мирной жизни.

С одним мошенником долго общались, пока не поняла. Писал, что в госпитале лежит, а чуть позже попросил занять денег, чтобы продукты купить. Свои он якобы потратил на какую-то девушку, которая его «развела»

Мнение психолога

Почему женщинам нравятся военные? На что обратить внимание? И как принять правильно решение? На эти вопросы ответила психолог из Миасса Марина Белоконь:

− Сейчас ситуация для нас всех небезопасная, очень много тревоги. Военный – это образ сильного, маскулиного мужчины, который может проявлять свои сильные качества для того, чтобы защищать родину и женщину. И ей хочется быть рядом с таким мужчиной, хочется безопасности. Эта потребность и может определять тягу к такому мужчине.

Но военный – это всего лишь одна из характеристик личности. Я бы посоветовала смотреть шире на человека, с которым хочется создать отношения, узнавать его лучше и не принимать скоропалительных решений.

Нужно понимать свои потребности. Это нормально хотеть безопасности в отношениях. Подумайте, что еще важно. Потому что военный военному рознь, как и мужчина мужчине рознь.

В период высокой тревоги, когда мы сталкиваемся со страхом смерти, у некоторых людей возникает инстинктивное желание размножаться, заниматься сексом, оставлять после себя потомство. Это может обуславливать рост браков. Мужчина смерти в глаза смотрит и думает: «А что после меня останется?» И вот он уже готов оплодотворять малознакомую женщину. И она тоже находится в большой тревоге и готова рожать. Есть те, кто в такие периоды, наоборот, склонны замыкаться и не создавать отношений.

Женщинам, готовым создать семью с малознакомым мужчиной, нужно быть готовым к тому, что человек может быть ранен, получить физические увечья, психологические травмы. Я в целом всем и всегда рекомендую перед созданием серьезных отношений обсудить это с психологом. Это всегда хорошая идея, потому что шаг ответственный.

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