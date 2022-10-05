«Я жду тебя живым»: что делать женщине, если мужа мобилизовали

Женщинам сейчас приходится нелегко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К психологу из Миасса Челябинской области Марине Белоконь стали обращаться женщины, чьи мужья попали под частичную мобилизацию. Девушки и жены растеряны: как поддерживать супругов, а не нагнетать еще больше и самим сохранить силу духа? Делимся мнением Марины Белоконь по этому поводу.

ЕСТЬ ШАНС, ЧТО ПОЛУЧИЛ ОШИБОЧНО

Если вам или вашему близкому пришла повестка, а человек не служил, не имеет военной специальности, ограниченно годен, старше 35, то горячая линия по вопросам мобилизации − 122. Есть шанс, что он получил ее ошибочно. Тогда его просто вызовут, разберутся и отпустят. Может быть временно, но все же.

ЖЕНЩИНЕ ВАЖНО МУЖЧИНУ БЛАГОСЛОВИТЬ

Если уже понятно, что не отпустят, то женщине очень важно мужчину благословить. Собрать внутри себя силы, выйти из драмы, и отпустить его без истерики. Потому что этот момент будет в памяти: и его, и вашей.

Проговорить перед уходом: «Я благословляю тебя вернуться живым! Я благословляю тебя сохранить достоинство и мужество! Я благословляю тебя быть доблестным! Я благословляю тебя вернуться невредимым». Обязательно проговорите: «Я жду тебя, жду тебя живым. И ты должен знать: у тебя нет других вариантов».

Попросите его, сохранить в себе человека, чтобы не происходило. Так, чтобы он мог уважать себя после. Скажите, что ваша ежедневная молитва, будет всегда, и он это должен знать. Этот разговор, он будет носить с собой, и он будет греть, спасать его, в тяжелые минуты.

Марина советует держаться и оберегать детей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Берегите своих детей, муж ушел, теперь дома вы главная. Нельзя использовать детей для утешения, вам важно их утешить и успокоить. Детям вы говорите: «Все будет хорошо! Папа придет, и мы будем снова вместе!»

Поддержку мы берем у тех, кто сильней: у родителей и других близких. А детей нужно поддержать, а не запугать.

ВАША ЗАДАЧА − ЖДАТЬ

Не хороните мужа, пока он жив! Ваша задача, вопреки всему, не впускать внутрь себя никаких страшных картинок, а держать образ мира, и того дня, когда вы снова встретитесь.

Это очень сложно! Большинство женщин хоронят мужей, хотя у них еще и повесток нет, и вообще они в третьей волне. Мне нравятся слова Евтушенко: «Не умирай прежде смерти». Перефразирую: не хороните прежде смерти.

Сейчас ваша задача − ждать! Не паниковать, а верить всем сердцем − вернется. Мой прадедушка прошел три войны, а Великую Отечественную войну с первого дня до последнего, и вернулся живым. И у вашего мужа есть шанс!

ЗАЙМИТЕСЬ ПОЛЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ

Не читайте много новостей, лучше попросите близких, вам сообщать основное. Вместо новостей, лучше учитесь готовить новые блюда к приезду мужа, свяжите ему шарф, или сшейте себе платье. Иными словами − займитесь полезными делами.

ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ НЕ СТЫДНО

Если накрывает, обратитесь за поддержкой к тем, кто может ее оказать, или психологу. Просить о помощи можно и не стыдно. Также полезно вести дневник, выписывая все что внутри, чтобы не держать в себе.

ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОТЕРАПЕВТУ

Если у вас приступы паники и ощущение, что вы умираете от этого приступа, есть вероятность, что это паническая атака. Хорошая новость − от панических атак не умирают. Если это случилось, лучше обратиться к психотерапевту.

Или, хотя бы изучить вопрос самостоятельно. Советую книги: Роберт Лихи «Свобода от тревоги», Курпатов «Как победить панические атаки и невроз», Дэвид Бернс «Терапия беспокойства». Есть и другие, гугл вам поможет, терапевт еще быстрей.

МОЛИТЕСЬ. МОЖНО СВОИМИ СЛОВАМИ

Если вы верующая, молитесь. Можно своими словами. Молитва дает силы, и это дело. А самое тяжелое, когда стресс, а ты ничего не можешь сделать.

Удерживайтесь от пожеланий зла стороне противника, не пускайте в себя ненависть и темноту, молитесь о мире. Так вам будет легче.

Исключите общение с теми, кто сейчас для вас токсичен. Накручивает, обвиняет, ищет виноватых. Не прекращайте жить, улыбаться и радоваться, в те моменты, когда это возможно.

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