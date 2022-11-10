Стрелявшего мужчину задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Щучье Курганской области мужчина устроил стрельбу возле школы. Как стало известно КП-Челябинск, инцидент случился рядом со школой № 1. На место приехали сотрудники полиции и МЧС, вооруженного мужчину задержали, обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, стрельба началась возле школы, но потом агрессора оттеснили подальше от жилого квартала, где и схватили. Официальный комментарий от полиции появится позже.

В школе № 1 сообщили, что учеников первой смены эвакуировали и распустили по домам, занятий у них сегодня не будет. Ученики второй смены будут учиться по расписанию.

Школьники рассказали КП-Челябинск, как проходила эвакуация в момент происшествия. А в полиции заявили, что стрелком оказался 19-летний парень. Информацию о задержанном и его фотографию смотрите в нашем материале.

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