Школьников эвакуировали и распустили по домам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученики школы № 1 города Щучье Курганской области рассказали КП-Челябинск подробности о стрельбе, которая случилась возле учебного заведения. По их словам, звуки выстрелов раздались на параллельной улице, поэтому администрация решила перестраховаться и эвакуировать своих учеников.

— Все сработали быстро и оперативно, — рассказал школьник КП-Челябинск. — Стрельба была на параллельной улице, из-за этого нас эвакуировали.

Эту информацию подтвердили и в администрации Щучанского муниципального округа. В мэрии уточнили, что мужчина стрелял из карабина по проезжающим мимо автомобилям.

— Силами сотрудников полиции и Росгвардии злоумышленник был задержан, оружие изъято, — рассказали в администрации города Щучье.

Напомним, информация о стрельбе в районе школы № 1 появилась сегодня утром. На место приехали сотрудники МЧС и полицейские, которые схватили преступника. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Учеников первой смены распустили по домам, занятия второй смены пройдут по расписанию. Сейчас возле здания школы все спокойно.

Полиция сообщила, что задержанным стрелком оказался 19-летний парень. Информацию о нем, а также фотографию смотрите в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru