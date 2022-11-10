Парень пытался скрыться от полицейских в лесу. Фото: ГУ МВД России по Курганской области

Появилась информация о преступнике, который открыл стрельбу неподалеку от школы № 1 в городе Щучье Курганской области. Им оказался 19-летний парень. Он украл карабин из машины одного горожанина и пошел стрелять по проезжающим мимо автомобилям.

На возникшую суету съехались сотрудники Росгвардии и полиции. Стрелявший парень попытался скрыться в лесу, но уйти от щучанских оперов у него не получилось. Неадеквата задержали, карабин вместе с патронами изъяли. Никто не пострадал.

— В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно — оперативная группа, — рассказали в ГУ МВД России по Курганской области.

Напомним, информация о стрельбе в районе школы № 1 появилась сегодня утром. Ученики рассказали КП-Челябинск, что выстрелы раздались на параллельной улице, но чтобы перестраховаться, администрация решила эвакуировать детей. Всех распустили по домам, занятия первой смены отменили.

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