«Девочек забрали как беспризорниц»: за что изъяли детей у жены погибшего в СВО челябинского хоккеиста

Оказалось, у матери двоих детей разгорелся конфликт со свекровью, которая с трудом переживает гибель сына. Фото: t.me/detiombudsman74

В январе челябинка Виктория потеряла мужа. Хоккеист погиб в зоне СВО, выполняя боевое задание. А недавно женщина чуть не лишилась дочек 7 и 8 лет. Из квартиры их забрали органы опеки и отправили в приют. И это при том, что Виктория не лишена родительских прав, лишь на несколько дней оставила девочек с бабушкой.

Эта ситуация взорвала соцсети. Биться за возврат детей Виктории помогали многочисленные жители города. Челябинцы написали десятки сообщений губернатору, в министерство социальных отношений и даже создали петицию.

Вернуть детей в семью удалось только после того, как в дело вмешались уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области и глава региона. Первый вице-губернатор Ирина Гехт, курирующая работу социального блока, тоже оперативно прокомментировала произошедшее, отметив, что соцслужба действовала неправильно, но ситуация неоднозначная и причины для изъятия детей все-таки имелись. Но раскрывать, почему же органы опеки обратили внимание на семью, Ирина Гехт не стала.

Мамы Челябинска встревожились – неужели детей нельзя оставить с бабушкой?! Ведь так можно в любую семью прийти с проверкой и «накопать» основания.

За разъяснениями мы обратились в министерство социальной защиты Челябинской области:

– Пока есть только та информация, которую в соцсетях сообщила Ирина Альфредовна, – объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства социальных отношений региона Дина Суворина. – В любом случае причину называть мы не можем, это персональная информация семьи.

«ДЕВОЧЕК ЗАБРАЛИ КАК БЕСПРИЗОРНИЦ!»

«Комсомольская правда-Челябинск» все-таки выяснила причины и хронологию события, которая показывает, почему «ситуация неоднозначная».

Никита Сорокин – адвокат Виктории, который после резонанса помогает ей на безвозмездной основе – рассказал, что на днях женщина была вынуждена оставить детей с бабушкой. А шум подняла свекровь – мама погибшего в СВО хоккеиста. Внучки сказали ей по телефону, что уже три дня дома без матери. Взволнованная бабушка обратилась в полицию.

– На указанный адрес выехали сотрудники полиции. В квартире находились двое детей 7-ми и 8-ми лет. Они сообщили, что не знают, куда ушла их мама. Детей она оставила с 70-летней бабушкой, которая не могла осуществлять надлежащий уход за внучками, – объясняют КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. – В связи с тем, что дети находились в социально опасном положении без законного представителя, а также во избежание трагических случайностей, было принято решение о помещении их в социально-реабилитационных центр до возвращения мамы.

Однако адвокат Виктории считает, что эти действия незаконны и являются превышением полномочий.

– Дети были под надлежащим присмотром. Их мать была в курсе, что с ними и где они. Тем более она сама попросила бабушку, свою маму, посидеть с ними. Нарушения закона тут нет, – подчеркивает Никита Сорокин. – А девочек приезжают и забирают как беспризорниц! У них была еда, обувь по сезону, в квартире порядок. Основания для изъятия не было.

ПОД ПРИСМОТРОМ ТРИ ДНЯ У ИНВАЛИДА

КП-Челябинск обратилась за комментарием к председателю комитета социальной политики Челябинска Ларисе Мошковой. Она подтвердила, что в докладной записке инспектора ПДН, который изымал детей, указано, что дети находились «в социально опасной ситуации без присмотра». Оказалось, что присматривающая за внучками бабушка – инвалид по слуху, практически глухая. Именно поэтому инспектор ПДН принял решение забрать детей.

Девочки пробыли в казенных стенах около суток. На коллегиальном уровне органы опеки все же решили вернуть детей в семью. Этому поспособствовали подключившиеся к проблеме уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области и губернатор Алексей Текслер.

«ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СЫНА – В ТЯЖЕЛОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ»

Не прошло и суток, как органы опеки вновь нагрянули в семью с проверкой. По словам Никиты Сорокина, в этот раз оценивали жилищные условия детей.

– Продолжают тиранить женщину в горе, после гибели мужа. Запросили какие-то объяснения: где находилась, с кем чай пила и, извиняюсь, когда в туалет ходила. Считаю, это было некорректно, – настаивает адвокат.

Он отметил, что причиной изъятия детей стала не только инвалидность бабушки, но и конфликт Виктории со свекровью. Никита Сорокин сообщил, что мама погибшего хоккеиста давит на Викторию, хочет забрать детей себе, поэтому и обратилась в полицию.

– После гибели сына она находится в тяжелом психологическом состоянии. Видно, что испытывает сильный стресс и не может с ним справится. На этом фоне, думаю, она себя так ведет, изливает негатив на отношения со снохой. Боится остаться без внуков. Хотя никто не ограничивает общение с ними, – утверждает Никита.

ПОМОЩЬ ОКАЖУТ

Адвокат сожалеет, что органы власти вместо поддержки женщины, которая потеряла сына, нападают на Викторию и разрушают семью. Справедливость восторжествует, верит юрист. Говорит, что Следственный комитет уже проводит проверку должностных лиц. Никита надеется, что злоупотребления полномочиями будут выявлены и виновные понесут наказание.

– Если Виктория сможет исполнять свои родительские обязанности, и больше не будет оставлять детей без присмотра, то в дальнейшем со стороны опеки никаких действий предпринято не будет, – заявила Лариса Мошкова.

Несмотря на страх и ужас, которые испытала Виктория, дочки и бабушки девочек, история получила хорошее продолжение. Теперь семья может рассчитывать на помощь от государства в воспитании детей. Им назначили куратора от органов опеки, к которому они смогут обращаться при возникновении проблем.

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