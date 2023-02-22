Дети, которых забрали у жены погибшего в СВО хоккеиста, три дня сидели со слабослышащей бабушкой

Тревогу забила мать погибшего главы семьи. Фото: t.me/detiombudsman74

В истории с изъятием детей у жены погибшего в СВО хоккеиста Александра Подставкина появились новые подробности. Виктория отсутствовала дома три дня, на это время она оставила дочерей со своей пожилой мамой. Бабушка — человек с ограниченными возможностями, плохо слышит. Об этом рассказала КП-Челябинск председатель комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова.

— Было принято решение инспектором ПДН, что детей нужно забрать. Органы опеки их не изымали, — уточнила Лариса Мошкова. — Дети были помещены в социально-реабилитационный центр Тракторозаводского района по акту органов полиции.

Звонок в полицию поступил от матери погибшего Александра Подставкина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о том, что внучки уже три дня находятся дома без мамы, она узнала по телефону. Женщина живет в Чебаркуле. Встревоженная такой новостью, она приехала в Челябинск.

— На указанный адрес выехали сотрудники полиции. В квартире находились двое детей. Они сообщили, что не знают, куда ушла их мама. Детей она оставила с 70-летней бабушкой, которая не могла осуществлять надлежащий уход за внучками. В связи тем, что дети находились в социально опасном положении без законного представителя, а также во избежание трагических случайностей было принято решение о помещении их в социально-реабилитационный центр до возвращения их мамы, — прокомментировали в полицейском главке.

Как рассказала Лариса Мошкова, семью взяли на учет.

— Она будет находится под контролем органов профилактики даже в праздничные и нерабочие дни. Дальше будем делать выводы. Если мать будет исполнять свои родительские обязанности, встанет на путь истинный и не будет оставлять детей без присмотра, то больше никаких действий предпринимать не станем, — сообщила она.

Напомним, о гибели 30-летнего воспитанника челябинского хоккея и игрока «Челмета» Александра Подставкина стало известно в январе. В зоне СВО челябинец провел несколько дней. Их подразделение попало под артобстрел.

Об истории с детьми стало известно накануне вечером. Изначально сообщали, что детей изъяли незаконно, а Виктория не может вернуть их самостоятельно — у нее требовали различные справки. Женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой. К ситуации подключились губернатор Алексей Текслер и его первый зам Ирина Гехт.

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