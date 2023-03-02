«Мамкины революсьенеры»: губернатор Курганской области предложил отправлять лидеров «ЧВК Редан» в зону СВО

Подростки, оказавшиеся в ГУВД Кургана из-за субкультурных стычек. Фото: силаVправде (V. Шумков) / telegram

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал истории с подростками, связанные с «ЧВК Редан». Самопровозглашенным совершеннолетним лидерам «субкультуры» он предложил «выпускать пар» в зоне специальной военной операции.

– Тех, кто провозгласил себя предводителями новоявленной «ЧВК», направлять для участия в СВО вне очереди. Нужно позволить парням по-настоящему проявить свои лидерские качества. В соответствующих условиях, – написал в своем телеграм-канале Вадим Шумков.

Поводом для высказывания губернатора стало задержание почти ста подростков 28 февраля в Кургане. Многие из них пришли в местные ТРК, чтобы искать «редановцев» или наоборот, отстаивать честь «ЧВК». Из отделений их передали родителям. Парней Вадим Шумков назвал «мамкиными революсьенерами».

– Ситуация с самоназванным ЧВК, когда по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем, показывает ещё раз губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи, – прокомментировал ситуацию губернатор.

В качестве решения проблемы с деструктивными подростковыми движениями Шумков предложил простые тезисы, среди которых патриотическое воспитание и чистка информационного поля от «всякой нечисти».

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