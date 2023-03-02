«Ты – мой герой»: в Челябинске открылась выставка с фотографиями и письмами жен участников СВО

На фотографиях не только жены, но и дети Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хрупкие женщины в мундирах, малыши в папиных фуражках и трогательные письма. В Челябинске открылась выставка «Сила в любви». Жены военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО, накинули на плечи кители с наградами мужей и показали свои чувства всему городу.

Рассмотреть фотографии и почитать письма можно будет в галерее «Открытый город» на Кировке с этого вечера. А КП-Челябинск покажет фотографии с презентации, которая прошла в мультимедийном парке «Россия — Моя история», уже сейчас.

Проект организовали жены и матери участников СВО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Письма очень трогательные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В письма жены вложили все свои чувства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На кителях - награды за время службы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие ждут детей или недавно родили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жены ждут своих любимых домой живыми и здоровыми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сильные женщины Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выставку можно будет посмотреть на Кировке Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В проекте участвуют и мамы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сила в любви Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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