Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2023 10:15

«Ты – мой герой»: в Челябинске открылась выставка с фотографиями и письмами жен участников СВО

В Челябинске открылась выставка «Сила в любви» с фотографиями и письмами жен участников СВО
Алиса КОТЕНОК
На фотографиях не только жены, но и дети

На фотографиях не только жены, но и дети

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хрупкие женщины в мундирах, малыши в папиных фуражках и трогательные письма. В Челябинске открылась выставка «Сила в любви». Жены военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО, накинули на плечи кители с наградами мужей и показали свои чувства всему городу.

Рассмотреть фотографии и почитать письма можно будет в галерее «Открытый город» на Кировке с этого вечера. А КП-Челябинск покажет фотографии с презентации, которая прошла в мультимедийном парке «Россия — Моя история», уже сейчас.

Проект организовали жены и матери участников СВО

Проект организовали жены и матери участников СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Письма очень трогательные

Письма очень трогательные

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В письма жены вложили все свои чувства

В письма жены вложили все свои чувства

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На кителях - награды за время службы

На кителях - награды за время службы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие ждут детей или недавно родили

Многие ждут детей или недавно родили

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жены ждут своих любимых домой живыми и здоровыми

Жены ждут своих любимых домой живыми и здоровыми

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сильные женщины

Сильные женщины

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выставку можно будет посмотреть на Кировке

Выставку можно будет посмотреть на Кировке

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В проекте участвуют и мамы

В проекте участвуют и мамы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сила в любви

Сила в любви

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А я люблю военных»: как челябинки знакомятся в интернете с женихами в погонах

«Я жду тебя живым»: что делать женщине, если мужа мобилизовали

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ