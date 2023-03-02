«Ты – мой герой»: в Челябинске открылась выставка с фотографиями и письмами жен участников СВО

На фотографиях не только жены, но и дети
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Хрупкие женщины в мундирах, малыши в папиных фуражках и трогательные письма. В Челябинске открылась выставка «Сила в любви». Жены военнослужащих, которые сейчас участвуют в СВО, накинули на плечи кители с наградами мужей и показали свои чувства всему городу.
Рассмотреть фотографии и почитать письма можно будет в галерее «Открытый город» на Кировке с этого вечера. А КП-Челябинск покажет фотографии с презентации, которая прошла в мультимедийном парке «Россия — Моя история», уже сейчас.
Проект организовали жены и матери участников СВО
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Письма очень трогательные
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В письма жены вложили все свои чувства
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На кителях - награды за время службы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Многие ждут детей или недавно родили
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жены ждут своих любимых домой живыми и здоровыми
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сильные женщины
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выставку можно будет посмотреть на Кировке
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В проекте участвуют и мамы
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сила в любви
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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