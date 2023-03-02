Год страдала от боли, а обследования ничего не показывали: в Челябинске прооперировали бабушку с редкой онкологией

Зоя Дмитриева уже готовится к выписке. Фото: пресс-служба клиники ЮУГМУ

Год назад у пожилой красавицы из Златоуста Зои Дмитриевой начались сильные рези в животе. Целый год женщина страдала от желудочно-кишечного кровотечения. Ложилась на обследование в хирургическое отделение местной больницы. Но врачи ничем помочь не могли.

− Долго ходила по врачам, три раза лежала в больнице − в общей сложности полгода, − вспоминает Зоя Дмитриева.

Из-за кровотечения сильно падал гемоглобин. А боли и рези в животе были настолько сильными, что приходилось пить серьезные обезболивающие.

Пожилая женщина прошла много обследований. Но КТ, МРТ и дважды взятая биопсия не показали, с каким органом связана опухоль. Большое новообразование размером 10-15 сантиметров находилось в брюшной полости.

Пациентку направили в клинику ЮУГМУ. Специалисты обследовали женщину и решили, что опухоль скорее всего связана с двенадцатиперстной кишкой. Нужно было срочно оперировать.

Пациентка переживала, как пройдет операция. Но врачи справились! За два часа нашли и удалили злокачественную опухоль. Она кстати была необычная:

− Опухоль исходила из стенки двенадцатиперстной кишки и была оплетена сосудами с разных сторон. Опухоль резектабельная, но трудная для биопсии. Поэтому были проблемы с диагностикой, и с августа пациентка не могла получить помощь, − признается заведующая онкологическим отделением клиники Ирина Куракина.

Но лечение все же оказали. Теперь Зоя Витальевна готовится к выписке.

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