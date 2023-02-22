Челябинка жила с опухолью яичника размером с арбуз. Почему она ее не замечала?

Опухоль оказалась злокачественной. Фото: пресс-служба Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины
Челябинские онкогинекологи удалили гигантскую опухоль яичника. Она была размером с арбуз, а пациентка ее не замечала! За медицинской помощью обратилась, когда злокачественное образование выросло до 42 сантиметров в диаметре. Врачи поставили неутешительный диагноз: третья стадия рака яичников. Метастазы были уже в брюшине, сальнике и поперечно-ободочной кишке.
Два часа пять специалистов извлекали огромную опухоль из женщины и боролись за ее жизнь. Злокачественное новообразование даже не успели взвесить – нужно было максимально быстро отправить его на срочное гистологическое исследование. Чтобы понять, какое лечение нужно дальше и продолжить операцию.
− Опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, они расправились. Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным, − рассказывает заведующая отделением онкогинекологии Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Валерия Саевец.
Через неделю после операции пациентку уже выписали из клиники. Теперь ее ждут другие стадии лечения.
Эта ситуация не редкость. Врачи говорят, что опухоли яичников диагностируют уже в большом размере. Они свободно лежат в брюшной полости, и пациентки их попросту не замечают. Внимание обращают только, когда новообразование начинает давить на кишечник и мочевой пузырь.
У женщин нарушается стул, учащается мочеиспускание, отекают ноги, в брюшной полости скапливается свободная жидкость. Появляются одышка, слабость и падает гемоглобин.
− Опухоли яичников не болят. Это единственная локализация в онкогинекологии, которая не имеет скрининга во всем мире. Все онкомаркеры проявляются уже на распространенных стадиях болезни, − объяснила Валерия Саевец.
Выявить рак яичников на ранних стадиях можно только при ежегодном посещении врача-гинеколога.
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