Челябинка жила с опухолью яичника размером с арбуз. Почему она ее не замечала?

Опухоль оказалась злокачественной. Фото: пресс-служба Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины

Челябинские онкогинекологи удалили гигантскую опухоль яичника. Она была размером с арбуз, а пациентка ее не замечала! За медицинской помощью обратилась, когда злокачественное образование выросло до 42 сантиметров в диаметре. Врачи поставили неутешительный диагноз: третья стадия рака яичников. Метастазы были уже в брюшине, сальнике и поперечно-ободочной кишке.

Два часа пять специалистов извлекали огромную опухоль из женщины и боролись за ее жизнь. Злокачественное новообразование даже не успели взвесить – нужно было максимально быстро отправить его на срочное гистологическое исследование. Чтобы понять, какое лечение нужно дальше и продолжить операцию.

− Опухоль давила на сосуды малого таза. Когда новообразование убрали, они расправились. Если бы был тромб, итог мог бы быть плачевным, − рассказывает заведующая отделением онкогинекологии Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Валерия Саевец.

Через неделю после операции пациентку уже выписали из клиники. Теперь ее ждут другие стадии лечения.

Выявить могут только гинекологи

Эта ситуация не редкость. Врачи говорят, что опухоли яичников диагностируют уже в большом размере. Они свободно лежат в брюшной полости, и пациентки их попросту не замечают. Внимание обращают только, когда новообразование начинает давить на кишечник и мочевой пузырь.

У женщин нарушается стул, учащается мочеиспускание, отекают ноги, в брюшной полости скапливается свободная жидкость. Появляются одышка, слабость и падает гемоглобин.

− Опухоли яичников не болят. Это единственная локализация в онкогинекологии, которая не имеет скрининга во всем мире. Все онкомаркеры проявляются уже на распространенных стадиях болезни, − объяснила Валерия Саевец.

Выявить рак яичников на ранних стадиях можно только при ежегодном посещении врача-гинеколога.

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