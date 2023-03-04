Кто-то был дояркой, кто-то — экономистом: в Челябинске вручили первые сертификаты выпускницам курса младших медсестер

Спрос на помощников фельдшера в маленьких городах и селах очень высокий. Фото: Ирина Гехт / Telegram

В Челябинске вручили первые 24 сертификата женщинам, которые прошли обучение на младших медицинских сестер по уходу за больными. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Сегодня вручили сертификаты первым 24 женщинам, которые стали младшими медицинскими сестрами по уходу за больными. Обучение длилось 6 недель, затем была практика, а по завершению курса все кандидатки успешно справились с итоговой аттестацией, — рассказала Ирина Гехт.

Всего сертификаты получили 24 девушки. Фото: Ирина Гехт / Telegram

Курс был добровольный. Женщины приходили на обучение из совершенно разных сфер. Среди новых медсестер есть как экономисты и работницы торговли, так и доярки и домохозяйки.

— Ощутила особую энергетику группы: помощницы фельдшера заряжены на работу, готовы с энтузиазмом браться за дело. Искренне поздравляю первый выпуск! Это, конечно, большая смелость — в зрелом возрасте решиться на профессиональную перезагрузку, — добавила первый вице-губернатор.

Сейчас правительство региона будет работать над тем, чтобы трудоустроить женщин в региональные ФАПы и обеспечить их всем необходимым. При этом, некоторые выпускницы хотят продолжить обучение и перейти в категорию среднего медперсонала.

КСТАТИ

В Челябинске есть курсы для сестер милосердия. Мы побывали на их занятии и готовы рассказать о сильных духом женщинах и духовной мобилизации.

Ранее стало известно, что Евгений «Доктор Женя» Косовский, который известен тем, что открыл клинику для челябинских бездомных, побывал в госпитале Луганска.

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