Доктор Женя, который лечит челябинских бездомных, побывал на Донбассе

Врач обсудил волонтерскую помощь с руководством больницы Фото: Андрей АБРАМОВ

Открывший клинику для челябинских бездомных Евгений Косовский, более известный как Доктор Женя, побывал в госпитале на Донбассе. Об этом врач написал в своих социальных сетях.

— Поговорили об организации здравоохранения в ЛНР, о помощи через волонтеров и конечно же я получил несколько житейских советов по организации помощи бездомным и другим нуждающимся в Челябинске, — пишет Косовских во ВКонтакте.

Медик добавил, что по итогам встречи с главврачом госпиталя, он согласился приехать работать в медучреждение в случае если его пригласят.

Ранее в Челябинске врачи спасли пожилую пациентку с редкой онкологией. Год назад у пенсионерки из Златоуста Зои Дмитриевой начались сильные боли в животе. Целый год женщина страдала от желудочно-кишечного кровотечения.

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