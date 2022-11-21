В Челябинской области следователи проверят маршрутчика, высадившего в мороз двоих детей

Дети ехали в старую часть города Фото: Кирилл САДЫКОВ

В городе Сатке Челябинской области водитель маршрутки №24 высадил двоих детей морозным вечером. Мужчина заявил им, что продолжать поездку дальше не хочет. Об этом в соцсетях рассказала мать одного из подростков.

По словам женщины, дети ехали в старую часть города. Кроме них из пассажиров никого не было. Водитель вернул ребятам деньги и посоветовал ждать следующего автобуса, который должен приехать через 10 минут. В итоге дети больше получаса простояли на морозе.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет. Начата доследственная проверка.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Ранее в Челябинске пассажир вытолкнул из маршрутки 13-летнюю девочку. Ребенок упал и получил черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Прохожие оказали помощь школьнице, а виновник происшествия пересел в другую маршрутку и скрылся. Мужчину задержали через несколько дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru