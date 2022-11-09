В Челябинске задержали мужчину, который вытолкнул школьницу из маршрутки

Конфликт в маршрутке закончился травмами головы Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске задержали мужчину, который вытолкнул 13-летнюю школьницу из маршрутки. Об этом сообщили в областном главке. Им оказался 61-летний горожанин, сейчас его допрашивают в Центральном отделе полиции.

Напомним, инцидент случился 3 ноября на остановке. По словам очевидцев, в маршрутке возник конфликт из-за громкого смеха и разговоров. В какой-то момент мужчина не выдержал и вытолкнул на улицу двух подростков. 13-летняя девочка неудачно упала и получила черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Прохожие оказали помощь школьнице, а виновник происшествия пересел в другую маршрутку и скрылся.

После этого полицейские завели уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мужчину разыскивали несколько дней.

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