Рокировка: глава Калининского района переходит в администрацию Челябинска, его место занял бывший вице-мэр

Наталья Котова объявила, что Сергей Колесник будет работать в администрации Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В среду, 23 ноября, депутаты Калининского райсовета приняли отставку главы района Сергея Колесника. Накануне он подал в отставку по собственному желанию, в связи с переходом на новое место. Депутаты решение Колесника поддержали единогласно, передает корреспондент КП-Челябинск из администрации района.

Тут же стало известно новое место работы Сергея Колесника — администрация. Об этом сообщила мэр Наталья Котова.

– Хочу поблагодарить Сергея Валерьевича, ему правда было непросто, и я надеюсь, что на новом месте работы ему будет спокойнее, и он так же будет востребован, имея те профессиональные компетенции, которые он получил, в том числе, работая главной района.

Депутат Илья Пермяков поинтересовался, где будет работать теперь уже бывший глава района.

— Администрация города, — отрезала Наталья Котова.

Депутаты единогласно поддержали решение Колесника об отставке Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

На должность временно исполняющего обязанности выдвинули бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Шамне. 17 депутатов поддержали, четверо воздержались.

Депутат Илья Пермяков посчитал, что заместитель главы Ирина Матвеева подходит на должность лучше, поскольку давно работает в районной администрации.

– А вы знаете вообще, что есть группы секретности? Вы когда-нибудь об этом думали, нет? – с возмущением спросил председатель Совета депутата Вячеслав Некрасов. – Понимаете, что вы сейчас предлагаете?

– Не думал об этом, сейчас задумался, – ответил Пермяков.

– Не знал – надо готовиться, – отрезал Денис Лапотышкин, и отметил конструктивную работу Шамне на посту вице-мэра.

Владимир Шамне проработал в администрации Калининского района меньше месяца Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Дополнительно будет объявлен конкурс по выбору главы района. Комиссия по этому конкурсу из шести человек уже утверждена. Котова выразила уверенность, что Владимир Шамне сработается с депутатами.

— Я могу точно поручиться за этого человека, человека команды, который может создать условия для работы. За три года его работы в администрации города заместителем главы по вопросам капитального строительства могу сказать, что Владимир Шамне был на своем месте. Но администрации Калининского района потребовалось свежая кровь, поскольку у депутатов были претензии к Сергею Валерьевичу, есть вопросы и по благоустройству. С вас, как с депутатов тоже не снимается ответственность, что какие-то контракты не исполнялись вовремя. Сегодня поставлена задача разобраться до конца в вопросах благоустройства за предыдущие годы, в том числе там, где речь идет об уголовных делах. Надеюсь, что Владимир Валентинович будет отвечать всем вашим критериям, и никто не будет вставлять палки в колеса. Только совместной работой можно добиться результата, — отметила Наталья Котова.

Котова назвала послужной список нового и.о. главы района, и отметила, что его богатый опыт работы в государственных и коммерческих структурах будет также востребован, как на предыдущем месте работы.

Сергей Колесник был во главе Калининского района с 23 декабря 2011 года – до 11 лет не хватило ровно месяца. Сохранить за ним кресло главы на второй срок районный совет депутатов решил большинством голосов в августе этого года.

Владимир Шамне в начале ноября уволился с должности вице-мэра Челябинска и получил должность заместителя главы Калининского района по благоустройству. Обязанности заместителя главы города по строительству теперь исполняет Александр Перемыкин – начальник управления градостроительных разрешений.

СПРАВКА «КП»

Владимиру Шамне 48 лет, он уроженец Челябинской области, окончил ЧГТУ, факультет промышленно-гражданского строительства по специальности инженер-строитель.

Также окончил Всероссийский финансово-экономический университет по специальности менеджмент. Работал в Налоговой полиции, банковской сфере.

С 2014 трудился в группе компаний ЕСН, ПО Энергоактив, заместителем гендиректора. Занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края.

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