«Надеюсь, никто не будет вставлять палки в колеса»: мэр Котова представила и.о. главы Калининского района

Владимир Шамне выглядел слегка растерянным Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

«Я могу поручиться за этого человека», – заявила мэр Челябинска Наталья Котова, представляя депутатам Калининского района нового и.о. главы Владимира Шамне. 3 года его работы на посту вице-мэра по капитальному строительству показали, что человек на своем месте, продолжила Котова:

– Но администрации Калининского района потребовалось свежая кровь, поскольку у депутатов были претензии к Сергею Валерьевичу [Колеснику], есть вопросы и по благоустройству. С вас как с депутатов тоже не снимается ответственность, что какие-то контракты не исполнялись вовремя, – обратилась мэр. – Надеюсь, что Владимир Валентинович будет отвечать всем вашим критериям, и никто не будет вставлять палки в колеса.

Наталья Котова отметила, что перед районной администрацией поставлена задача до конца разобраться в проблемных вопросах благоустройства за предыдущие годы, в том числе в тех, где речь идет об уголовных делах и незавершенных контрактах. Это будет большой дополнительной работой для депутатов, которую можно успешно завершить, работая только в единой слаженной команде, подчеркнула мэр Челябинска.

В эту среду, 23 ноября Владимир Шамне временно сменил главу Калининского района Сергея Колесникова, который перешел на новое место работы в городскую администрацию.

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