Ирина Текслер рассказала, как жила в землянке на Донбассе

Помещения, где живут бойцы, оказались просторными и удобными. Фото: vk.com/itexler
Учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер побывала на Донбассе с гуманитарным грузом и оценила бытовые условия жизни артиллерийского полка «Барс». В нем служат и южноуральцы. Супруге губернатора Челябинской области тоже пришлось жить в лесу.
— Мы жили в лесу, в блиндажах, — пишет в своей социальной сети Ирина Текслер. — Мы находились в распоряжении командира 400 самоходного артиллерийского полка «Барс».
Блиндаж — это, по сути, землянка или окоп для защиты от любого огня и где отдыхает личный состав.
Бойцы рассказали Ирине Текслер, как лучше отправлять гуманитарный груз. Фото: vk.com/itexler
Жена губернатора также сравнила условия, в которых живут офицеры и обычные солдаты.
— Стоять можно было в полный рост, тепло и сухо, обогревались или генераторами, или буржуйками, — поделилась Ирина Текслер. — Раскладушки или сколоченные койки, матрас.
Особенно растрогал Ирину Текслер щенок, по имени Урал, который живет в части.
В полку живет милый пес по кличке Урал. Фото: vk.com/itexler
Ирина Текслер рассказала, что бойцы подходили к ней с просьбами позвонить их матерям, женам и поздравить их с 8 Марта.
— Дорогие мои, миленькие ребята, солдаты наши, защитники, всем позвоню, все просьбы выполню, — пообещала первая леди области.
Напомним, Ирина Теклер отправилась в командировку на Донбасс 27 февраля. Она лично передала ценный гуманитарный груз.
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