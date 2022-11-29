Выжила под обстрелами и чуть не замерзла в Челябинске: в аэропорту несколько дней ловили кошку-беженку с Украины

Два месяца кошка выживала под бомбежками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В аэропорту Челябинска развернулась целая спецоперация по поиску кошки, которая выскочила из переноски после прилета. Четыре дня хозяйка и волонтеры искали ее следы и выманивали из-под машин.

Как оказалось, у кошки тяжелая судьба: бездомное животное с врожденным заболеванием оказалось в приюте, а потом выживало под бомбежками на Украине. И вот, когда казалось, что все самое страшное позади, она едва не замерзла насмерть на Южном Урале.

ВЫЖИВАЛА ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Теплыми чувствами к бездомной кошке Дафне челябинский врач Ольга Волкова прониклась сразу. На протяжении двух лет женщина следила за постоялицей украинского приюта «Пушистая общага» через интернет. После начала спецоперации одних животных пристроили, других, в том числе Дафну, забрали в Москву российские волонтеры.

Чудом оставшись без единой царапины, истощенная кошка с врожденным опущением века попала в столичный приют Анны Алмазовой. Челябинка решила, что бедную Дафну надо забирать. Обустроила для будущего члена семьи отдельный уголок в квартире: купила когтеточку, лежанку, миски.

— У меня была кошка — прожила 13 лет, умерла от онкологии. Очень тяжело это было, с трудом перенесла. После такой трагедии уже, думала, не решусь снова взять кошку. Но увидела Дафну, расчувствовалась, — с любовью в голосе рассказывает КП-Челябинск Ольга. — В семье мою затею не поддержали, споры результата не давали. И тогда я сказала: моя душа так хочет, я решила.

Пара часов полета — и решительная челябинка уже в Москве, гладит черно-белую бедняжку. Обратная дорога поначалу шла хорошо — в перелете Дафна не издала ни звука, даже спала, лишь посапывая в сумке-переноске. С ног на голову все перевернулось позже, едва Ольга с новым питомцем шагнула на родную землю.

Дафна в самолете – еще ничего не предвещает беды. Фото: Ольга Волкова

«ЕСЛИ СЕГОДНЯ НЕ ПОЙМАЕМ, ЗАВТРА ПОГИБНЕТ ОТ ХОЛОДА»

— Вышла из аэропорта, поставила переноску на лавку, думаю, сейчас автобус подойдет. А Дафна возьми, да и открой замочек! — удивляется кошачьей находчивости челябинка. — Стала ее рукой удерживать, а она меня как укусила, и так сильно, что сразу кровь пошла. От боли я ее и отпустила…

Оказавшиеся рядом мужчина и женщина бросились ловить Дафну. Та зашипела, юркнула между ног и унеслась на парковку. Побросав сумки с документами, новая хозяйка кинулась вдогонку. Пушистая пряталась под машинами — залезала то под одну, то под другую. И в суматохе исчезла из вида. На помощь приехала лучшая подруга. Было решено обратиться в аэропорт.

— Женщина показа руки — все расцарапанные, ее шапка была в крови. Так она пыталась удержать кошку, — рассказала об инциденте КП-Челябинск сотрудница аэропорта Алла. — Она попросила посмотреть камеры видеонаблюдения на парковке. Мы помогли.

Так удалось выяснить координаты пропавшей — последний раз она показывалась у белой машины. По наводке женщины кошку не обнаружили, подумали, что та залезла под капот. Начали толкать машину, чтобы сработала сигнализация. И внезапно заметили черно-белую под другим авто. Выманить никак не смогли. Замерзшие и расстроенные подруги посдери ночи ушли домой.

Поймать Дафну не помогала даже специальная котоловушка. Фото: Ольга Волкова

На следующий день Челябинск накрыл сильный снегопад. Утром следы лап еще были. Сама кошка не показывалась. К поиску подключились родственники. Но снова без результата пришлось уехать домой за полночь – через несколько часов врачу заступать на дежурство.

– Смена выдалась дерганой. Я так отчаялась, неужели я ее привезла, чтобы она тут снова болталась бездомной или не дай бог умерла на морозе? У меня даже случилась истерика, коллеги успокаивали, – вспоминает Ольга, – И тут вечером женщина звонит, у нее муж приезжал в аэропорт и увидел кошачьи следы на парковке. Я воспряла духом.

Едва доработав, Ольга устремилась на злосчастную парковку. И снова безуспешные попытки выманить беглянку. Наконец, девушки-волонтеры смогли вытянуть Дафну из-под машины. Не обошлось без укусов, но на этот раз у Дафны не было шансов сбежать.

– Они [волонтеры] такие решительные были. Говорили, если сегодня не поймаем, то завтра от холода она однозначно погибнет, тогда морозы ударили как раз. Оказалось, столько неравнодушных, вообще не думала, что так бывает. Чужие совершенно люди отзывались, волновались. Это удивительно. Спасибо всем, – благодарит хозяйка спасенной Дафны.

Дрожащую, измученную уральскими холодами кошку поместили в переноску и укутали пледом. И отвезли прямиком в стационар ветклиники. Градусник даже не смог замерить температуру, порог его срабатывания + 32 градуса (нормальная температура тела у кошек — от 37,5 до 39,2) – настолько промерзла бедняга. Дафну отогрели, взяли анализ крови – он показал признаки простудного воспаления. Ветеринары назначили лечение, еще неделю путешественница пробудет под присмотром специалистов. А Ольга считает дни – скоро любимая и такая выстраданная Дафна сможет поселиться у нее дома, в том самом уголке, который с заботой подготовила женщина.

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