Что изменится в Челябинской области с 1 декабря 2022? Законы и нововведения

5 важных нововведений, которые изменят привычный ход жизни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые платежи за коммуналку, возврат денег за несостоявшиеся в пандемию туры и прекращение действий полисов ОМС старого образца — с 1 декабря жителей Челябинской области ждет немало нововведений. Подробнее о каждом рассказываем ниже.

СЧЕТА ЗА КОММУНАЛКУ БУДУТ НА 9% БОЛЬШЕ

С 1 декабря 2022 года поднимаются тарифы на коммуналку. 9% — это единый показатель для всех регионов. Индексацию перенесли с лета 2023 года, пообещав, что следующее поднятие цен за услуги ЖКХ будет только в июле 2024. Этот шаг обосновывают инфляцией и тем, что ресурсоснабжающие организации должны вовремя оплачивать не только поставку воды, газа или электричества, но и рассчитываться за ремонт сетей — чтобы передача услуг ЖКХ была бесперебойной.

СТАРЫЕ ПОЛИСЫ ОМС БОЛЬШЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ

В поликлиниках и больницах с 1 декабря перестают принимать старые полисы ОМС. Документы желтого цвета не выдают уже 10 лет, и сейчас в них могут быть неактуальные данные пациентов. Поэтому жителям Челябинской области необходимо заменить такие полисы на новые. Проверить актуальность документа можно четырьмя способами, а заменить его через госуслуги.

Кроме того, с начала зимы в больницах теперь можно предъявлять либо полис, либо паспорт — на свое усмотрение.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА «ГОСУСЛУГАХ»

С 1 декабря 2022 года на едином портале можно получить больше государственных услуг. Там жители Челябинской области теперь встают на учет в наловогом органе и получают свидетельство, не выходя из дома. Также через «Госуслуги» начали оформлять пособия на детей, записывать на техосмотр самоходных машин, регистрировать права на недвижимость и принимать декларации по НДФЛ, а также выдавать лицензии и разрешения.

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ ИЗ ОДНОЙ СЕМЬИ БУДУТ ХОДИТЬ В ОДНУ ШКОЛУ

Раньше привилегией на зачисление в одну школу владели только братья и сестры. Дети, у которых общие приемные родители, могли учиться в разных школах, из-за чего опекунам приходилось рано утром развозить детей по разным учреждениям. Но со 2 декабря 2022 года в таких семьях появится преимущество в зачислении в одну школу или детский сад.

КОМПЕНСАЦИЯ ТУРИСТАМ ЗА НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

До конца 2022 года туроператоры должны вернуть деньги за отмененные поездки, которые были оформлены до 31 марта 2020 года. Либо предложить аналогичный тур. Речь идет о странах, где запрещен въезд туристов или куда теперь не летают из России. За остальные туры компенсация должна была быть еще в 2021 году.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ НА АВТОБУСАХ И ТРАМВАЯХ

Также с 1 декабря в Челябинске меняются маршруты общественного транспорта. Два автобусных рейса появится, 4 изменится и два отменятся вообще. Плюс, появится новый вид транспорта - гармошки.

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