Челябинцам запретили кормить, гладить и прятать бездомных собак

Трогать и кормить бездомных собак теперь нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Челябинской области запретили подкармливать бездомных собак, контактировать с ними и прятать от служб, которые занимаются отловом. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

– Не допускается прикорм животных без владельцев в местах общего пользования на территории населенных пунктов, контакт с животными без владельцев, – сообщается в нескольких пунктах документа.

Кроме этого, запретили провоцировать собак, оборудовать места для их проживания и возвращать их туда, где им после отлова жить нельзя. Такие места укажут местные власти.

А муниципальные власти теперь будут каждый квартал отчитываться в региональный минсельхоз обо всех случаях причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Напомним, теперь нельзя выпускать отловленных бродячих животных рядом с многоквартирными домами, парками и социальными учреждениями Челябинска. Но владелец компании, которая сейчас занимается отловом собак и кошек, это требование трудно выполнимо на практике.

Отлов собак в Челябинске. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

Скоро в Челябинске запустят курсы по грамотному взаимодействию с бездомными собаками. А пока рассказываем, как правильно сообщить о бездомных собаках на улицах.

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