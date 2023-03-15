Челябинцам запретили кормить, гладить и прятать бездомных собак

Трогать и кормить бездомных собак теперь нельзя.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителям Челябинской области запретили подкармливать бездомных собак, контактировать с ними и прятать от служб, которые занимаются отловом. Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
– Не допускается прикорм животных без владельцев в местах общего пользования на территории населенных пунктов, контакт с животными без владельцев, – сообщается в нескольких пунктах документа.
Кроме этого, запретили провоцировать собак, оборудовать места для их проживания и возвращать их туда, где им после отлова жить нельзя. Такие места укажут местные власти.
А муниципальные власти теперь будут каждый квартал отчитываться в региональный минсельхоз обо всех случаях причинения вреда жизни или здоровью граждан.
Напомним, теперь нельзя выпускать отловленных бродячих животных рядом с многоквартирными домами, парками и социальными учреждениями Челябинска. Но владелец компании, которая сейчас занимается отловом собак и кошек, это требование трудно выполнимо на практике.
Отлов собак в Челябинске.
Фото: Кирилл ЛЕЖАК
Скоро в Челябинске запустят курсы по грамотному взаимодействию с бездомными собаками. А пока рассказываем, как правильно сообщить о бездомных собаках на улицах.
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