«Указать место обитания и четко описать приметы»: челябинцам объяснили как подать заявку для эффективного отлова бездомных животных

Есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно сообщить при подаче заявки на отлов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинцы не понимают, как подавать заявки на отлов бездомных животных и тем самым снижают его эффективность. Об этом проблеме в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) заявил предприниматель из Златоуста Евгений Скородумов – его компания с конца февраля занимается отловом на территории областного центра.

Больше 70% заявок отрабатываются вхолостую, поскольку к приезду бригады собаки уже разбегаются. Дело в том, что люди зачастую вызывают отлов, увидев стаю всего один раз. Собаки могут просто пробегать мимо, а жить – совсем в другом районе, объяснил Скородумов и дал рекомендации для подачи успешной заявки:

– Самое главное для эффективного отлова – указывать место обитания и четко описывать животное. Всю стаю может заводить одна агрессивная особь, именно ее и нужно запоминать. Подойдут любые приметы: висячее ухо, белый или черный нос, хвост крючком. И оставлять контакты для обратной связи в заявке.

Обо всем этом Евгений Скородумов рассказал в студии радио КП-Челябинск. Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ

К тому же челябинцев скоро будут учить взаимодействию с бездомными собаками: как определить характер животного и остаться не покусанным при встрече с ним. Такие курсы запустит этим летом некоммерческая организация «Бродяга», если проект будет одобрен Фондом президентских грантов, рассказал Евгений Скородумов.

Также по его мнению, новые правила, запрещающие выпускать отловленных животных вблизи домов, парков и социальных учреждений, на практике реализовать затруднительно.

Тем временем, в течение первых недель работы подрядчик принял уже более 500 заявок. Больше всего жалоб на бродячие стаи в парке Гагарина, рассказал предприниматель. Сейчас у собак начинается период так называемых свадеб, они становятся агрессивными, потому на сигналы бригады стараются реагировать оперативно.

Куда обращаться для отлова бродячей своры – подскажет инфографика КП-Челябинск. Сохраните себе и распространите среди знакомых.

Контакты для подачи заявок на отлов в Челябинске. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

ПРОБЛЕМА С ОСТЫРМИ КЛЫКАМИ

«Денег уже нет, а собаки еще бегают», – владелица приюта «Наш дом» рассказала, почему система отлова бездомных животных в Челябинске снова дала сбои. «Можно расстрелять всех, но придет новая стая», – ранее она объясняла КП-Челябинск, почему проблема не решается и на что тратятся миллионы в борьбе с одичавшими собаками.

Об осечках системы отлова в Челябинске жители сообщали регулярно. В садах в центре северо-запада стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку удалось убежать и спрятаться в доме.

Игра в песочнице во дворе многоквартирного дома обернулась укусами бездомного пса для семилетней девочки в Коркино. В том же городе пятиклассницу ждала печальная участь – по пути в школу на девочку набросилась свора собак и сняла с ее головы скальп, покусала руки и ноги. Бедняжка выжила, перенеся несколько операций. При этом, агрессивные псы были чипированы. Тогда же челябинский омбудсмен предложила не выпускать бездомных собак после стерилизации.

Недавно Следственный комитет начал проверку после нападения бродячей собаки на школьника в Троицке. Она прокусила ребенку колено, когда тот шел в школу в поселке ГРЭС. Жители Златоуста снова жалуются на зверство бездомных собак : они сняли на видео, как стая собак загрызла кошку.

В начале прошлого года Челябинск и всю страну потряс ужасный случай в Забайкалье – под Читой бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

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