Бродячие собаки после отлова в Челябинске все равно возвращают к школам и детским садам

Где собаку не выпусти, никакой запрет не помешает ей вернуться в привычное место обитания, отметил эксперт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Требование не выпускать отловленных бродячих животных вблизи многоквартирных домов, парков и социальных учреждений Челябинска трудно выполнимо на практике. Такое мнение высказал на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Евгений Скородумов – его компания проводит отлов бездомных собак и кошек в Челябинске с конца февраля.

Речь о новых правилах, которые с 1 марта этого года утверждены городской администрацией. После отлова и стерилизации животных нельзя выпускать рядом с жилыми домами, детскими и спортивными площадками, магазинами, парками, больницами и школами. В запретный перечень попал и городской бор.

Скептическое мнение Евгений Скородумов выразил на радио КП-Челябинск. Фото: Алина ПОКРОВСКАЯ

– Если собаке нравится эта территория, это ее ареал обитания и там есть кормовая база, лежанка, то она вернется, как ни крути, – усомнился в реалистичности новых требования Скородумов. – У нас были случаи, когда собаки после отлова в приюте, разрывали железные клетки в клочья и убегали в привычный район за 20-30 км. При этом сама по себе собака не была агрессивной.

По старым правилам, животных выпускали туда, где поймали. За 2 недели работы новый подрядчик получил уже больше 500 заявок. Правда, больше 70% из них отрабатываются вхолостую – собаки разбегаются до приезда бригады. Во многом так происходит потому, что челябинцы не понимают, как подавать заявки на отлов. Скородумов объяснил, что нужно сообщить для эффективной борьбы с бродячими сворами. А КП-Челябинск нарисовала инфографику, чтобы вы знали куда обращаться. Сохраните себе и отправьте друзьям.

Контакты для подачи заявок на отлов в Челябинске. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

ПРОБЛЕМА С ОСТЫРМИ КЛЫКАМИ

«Денег уже нет, а собаки еще бегают», – владелица приюта «Наш дом» рассказала, почему система отлова бездомных животных в Челябинске снова дала сбои. «Можно расстрелять всех, но придет новая стая», – ранее она объясняла КП-Челябинск, почему проблема не решается и на что тратятся миллионы в борьбе с одичавшими собаками.

Об осечках системы отлова в Челябинске жители сообщали регулярно. В садах в центре северо-запада стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенку удалось убежать и спрятаться в доме.

Игра в песочнице во дворе многоквартирного дома обернулась укусами бездомного пса для семилетней девочки в Коркино. В том же городе пятиклассницу ждала печальная участь – по пути в школу на девочку набросилась свора собак и сняла с ее головы скальп, покусала руки и ноги. Бедняжка выжила, перенеся несколько операций. При этом, агрессивные псы были чипированы. Тогда же челябинский омбудсмен предложила не выпускать бездомных собак после стерилизации.

Недавно Следственный комитет начал проверку после нападения бродячей собаки на школьника в Троицке. Она прокусила ребенку колено, когда тот шел в школу в поселке ГРЭС. Жители Златоуста снова жалуются на зверство бездомных собак : они сняли на видео, как стая собак загрызла кошку.

В начале прошлого года Челябинск и всю страну потряс ужасный случай в Забайкалье – под Читой бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

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